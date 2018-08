29-jarige dader terreuractie bij Brits parlement was al bekend bij politie

De automobilist die dinsdag met zijn Ford Fiesta inreed op de blokkades bij het Britse parlement in Londen en daarbij drie fietsers verwondde, is een 29-jarige Brit van Soedanese afkomst. De man, Salih Kater, verzette zich niet bij zijn arrestatie en is de hele dag ondervraagd op een politiebureau in Zuid-Londen, waar hij zweeg. Kater was al wel bekend bij de politie, maar niet bij de inlichtingendiensten.

Westminster, Londen, de dag na de aanslag. Op deze plek ramde de 29-jarige Salih Kater dinsdag zijn auto tegen de veiligheidsbarrière bij het parlement. Foto Foto Reuters

De politie gaat ervan uit dat Salih Kater terroristische motieven had. Met een vaart van 80 kilometer per uur reed hij in zijn Fiesta aan de verkeerde kant van de weg langs het plein bij het parlement, waarna hij de auto tegen de veiligheidsbarrières bij St. Stephen’s ramde, de publieksingang van het Lagerhuis. Kater was alleen en had geen wapens of explosieven bij zich.

De politie was aanvankelijk bevreesd voor ontploffingsgevaar. Omdat de Britse politici met zomerreces zijn, was het dinsdag relatief rustig bij het parlement.

Vermoedelijk was het Katers doel om politieagenten dood te rijden. Daarmee doet deze Londense terreuractie denken aan die van Khalid Masood, in het voorjaar van 2017. Masood reed eerst vier voetgangers dood om vervolgens een agent dood te steken die op wacht stond bij de hoofdingang van het Britse parlement. Net als Masood was ook Kater afkomstig uit de omgeving van Birmingham.

De Amerikaanse president Trump reageerde fel op het nieuws uit Londen en liet via Twitter weten dat er keihard tegen deze ‘gekke dieren’ moet worden opgetreden.