29 doden en veel gewonden door busongeluk op Madeira

Hulpdiensten aan het werk bij de verongelukte bus op het Portugese eiland Madeira. Beeld EPA

De omgekomen slachtoffers zijn allemaal buitenlanders, 11 mannen en 17 vrouwen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vernam uit Portugal dat er voor zover bekend geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn.

Volgens de Portugese media zaten er 55 toeristen in de bus, voornamelijk Duitsers. De Portugese gids en chauffeur zouden het ongeluk hebben overleefd en naar een ziekenhuis zijn gebracht.

De touringcar raakte om 18.30 uur door nog onbekende oorzaak van de weg in Caniço, in het zuidoosten van het eiland, dat circa 875 kilometer van het Portugese vasteland ligt. De bus kwam uit Funchal, de hoofdstad van het eiland. De bus raakte in een bocht op een helling van de weg en kwam op een huis terecht.

‘Ik heb geen woorden om te beschrijven wat hier gebeurd is’, zei burgemeester Filipe Sousa tegen de lokale zender SIC. ‘Ik kan het lijden van deze mensen niet aanzien’. Hij voegde daaraan toe dat alle toeristen in de bus Duitsers waren.

Volgens lokale media zijn er 19 reddingsvoertuigen in het gebied en is het afgezet. De bus is van het bedrijf SAM (Sociedade de Automóveis de Madeira) en reed voor het reisbureau Travel One, dat vakanties en reizen door Portugal organiseert.