27 miljoen Chinezen weer in lockdown om nieuwe corona-uitbraak in te dammen

Een kind wordt getest op het coronavirus in de provincie Hebei. Beeld AP

De nieuwe uitbraak concentreert zich in de provincie Hebei, die als een halve ring om de hoofdstad Beijing heen ligt. In de provinciehoofdstad Shijiazhuang werden de afgelopen tien dagen 418 besmettingen geteld (asymptomatische gevallen niet inbegrepen). Omdat de uitbraak niet meteen werd opgemerkt, kon het virus zich verspreiden naar andere plaatsen. Zo werden woensdag zestien gevallen in de provincie Heilongjiang en één geval in de provincie Shanxi gemeld.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn drie steden in Hebei en één stad in Heilongjiang in lockdown geplaatst. In totaal gaat het om 27 miljoen inwoners. Zij mogen hun stad niet meer verlaten, en in sommige gevallen zelfs niet hun wijk of appartementencomplex. Scholen zijn gesloten, openbaar vervoer ligt stil en alle inwoners worden getest. In Shijiazhuang begon dinsdag zelfs een tweede testronde van alle 11 miljoen inwoners.

Focus op Beijing

De lockdowns zijn niet overal even streng. De precieze maatregelen zijn afhankelijk van het aantal besmettingen, maar ook van de nabijheid tot de hoofdstad. Zo is één besmetting in Yichun, in het hoge noorden, aanleiding om er de horeca te sluiten en het transport te controleren. Maar één besmetting in Gu’an, dat aan Beijing grenst, is voldoende om alle 500 duizend inwoners zeven dagen in thuisquarantaine te plaatsen. De overheid wil uit alle macht een lockdown van Beijing voorkomen.

De nieuwe uitbraak komt op een hoogst ongelegen moment, een maand voor Chinees Nieuwjaar, als normaal zo’n 400 miljoen Chinezen naar hun geboorteplaats terugreizen om bij hun familie te zijn. Bovendien vindt over twee maanden in Beijing het Nationaal Volkscongres plaats, het hoogtepunt van het politieke jaar. Die topbijeenkomst uitstellen, zoals vorig jaar nodig was, zou voor de Communistische Partij van China erg pijnlijk zijn.

Thuisblijfbonus

Meerdere provincies hebben hun inwoners opgeroepen dit jaar niet naar hun geboortedorp af te reizen, tenzij absoluut noodzakelijk. Grote bedrijven geven bonussen tot 5000 renminbi (635 euro) voor werknemers die ter plaatse blijven. Andere bedrijven en scholen spreiden de vakanties, zodat niet iedereen op hetzelfde moment afreist. Tal van regio’s eisen dat reizigers bij aankomst een negatief testresultaat voorleggen.

Volgens de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, een van de belangrijkste economische instellingen binnen de Chinese overheid, zal het passagiersvolume tijdens Chinees Nieuwjaar dit jaar ‘significant lager zijn dan in normale jaren’, maar is er ‘redelijk grote onzekerheid’ over de precieze omvang.

Platteland

Na de lockdown van Wuhan hebben de Chinese autoriteiten nieuwe uitbraken telkens redelijk snel onder controle gekregen, onder meer dankzij massaal testen en snel bron- en contactonderzoek. Maar dit keer reageerden de autoriteiten trager. Mogelijk komt dit doordat de uitbraak op het platteland begon, waar de waakzaamheid minder groot was. Volgens staatsmedia droegen inwoners er geen mondkapjes en werden patiënten met koorts in kleine buurtklinieken niet op covid-19 getest.

Naast lockdowns zetten de autoriteiten ook volop in op bron- en contactonderzoek, dat fijnmaziger maatregelen toelaat. Zo werden in Beijing 5800 werknemers van een kantoorgebouw getest, omdat daar een besmette inwoner van Hebei werkte. Wie in dezelfde vleugel zat, moet zeven dagen in thuisquarantaine. Waar de autoriteiten de controle kwijt zijn, zijn de maatregelen grover. In Hebei zijn 20 duizend inwoners van dorpen met veel besmettingen in centrale quarantaine geplaatst.