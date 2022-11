‘250 gram magie’: het bakken van de Franse baguette behoort tot het werelderfgoed, beoordeelt Unesco

Parijs, 1948: burgers krijgen gratis stokbrood Beeld AFP

Elk jaar beoordeelt Unesco, de erfgoedorganisatie van de Verenigde Naties, aanvragen van landen om tradities, culturele uitingen en ambachten toe te voegen aan de lijst van werelderfgoed. Dit keer komt het stokbrood erop. Of beter gezegd: ‘de ambachtelijke kennis en cultuur van de baguette’.

Frankrijk diende de aanvraag vorig jaar in, die werd goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de Unesco in het Marokkaanse Rabat. President Emmanuel Macron van Frankrijk steunde de aanvraag. Hij omschreef de Franse broodvorm als ‘250 gram magie en perfectie'.

Unesco heeft tot nu toe nog zestien tradities of gebruiken op de lijst geplaatst dit jaar. Daartoe behoren onder meer de Chinese manier van theeproductie en moderne dans in Duitsland. Er komen dit jaar geen Nederlandse tradities op de lijst. Volgend jaar kan wel het Rotterdamse zomercarnaval worden toegevoegd. De bloemencorsocultuur en het ambacht van molenaar staan al op de lijst voor Nederland. In totaal rekent Unesco 647 tradities en gebruiken tot het immaterieel werelderfgoed.

Jaarlijks verkopen Franse bakkers zo'n 6 miljard stokbroden. Desondanks staat het ambacht onder druk. Net als elders versupermarktiseert de Franse samenleving. Sinds de jaren zeventig is het aantal bakkerijen afgenomen van 55 duizend naar 35 duizend. Er verdwijnen er dus gemiddeld vierhonderd per jaar. ‘Het is belangrijk dat de ambachtelijke kennis en sociale gebruiken in de toekomst blijven bestaan’, vindt Unesco-baas Audrey Azoulay, tevens voormalig Frans minister van Cultuur.

Brooddecreet

In 1993 nam de Franse regering al maatregelen om de baguette te beschermen, met een brooddecreet. Daarin staat omschreven wanneer een brood ‘huisgemaakt’ mag heten en wanneer ‘traditioneel Frans’. Pain maison moet gekneed, gevormd en gebakken zijn op de plaats van verkoop. Pain de tradition française mag slechts vier ingrediënten bevatten: water, bloem, zout en gist of zuurdesem.

Andere stoffen als conserveermiddelen moeten coûte que coûte vermeden worden, vergelijkbaar met het Duitse Reinheitsgebot voor bier. Je kunt een baguette dan ook het best meteen opeten, voordat het brood daadwerkelijk in een stok verandert.

Het baguette bakken is niet de eerste Franse traditie op de lijst van de Unesco. Ook onder meer het het carnaval in Granville behoort volgens Unesco tot het werelderfgoed net als paardrijden op de Franse manier en het nuttigen van een gastronomische maaltijd in gezelschap, te beginnen met een aperitief, gevolgd door een voorgerecht, hoofdgerecht, kaas en dessert en afgesloten met likeur.