25 verstekelingen levend aangetroffen in koelcontainer op veerboot Vlaardingen

De hulpdiensten rukten dinsdagavond met tientallen voertuigen uit naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen, waarvandaan de veerboot van DFDS was vertrokken. Er zou sprake zijn van een medische noodsituatie. De melding kwam van boord van het schip. De politie kan niet zeggen of dit bijvoorbeeld kwam door gebonk van de mensen in de container.

Het schip is met speurhonden doorzocht op de aanwezigheid van andere inklimmers, maar die werden niet gevonden. De chauffeur van de trailer waarop de container stond, is door de politie aangehouden.

Opgeschaald

Vanwege de melding werd meteen groot opgeschaald en werden de hulpdiensten massaal ingezet. ‘We hielden met het ergste rekening’, zei burgemeester Annemiek Jetten tegen de media. Ze noemde het 'vreselijk’ dat ‘deze mensen hun leven zo in de waagschaal stellen'.

Waar de verstekelingen vandaan komen, is nog niet bekend. Bijna de voltallige groep is dinsdagavond rond 21.00 uur per bus naar een onbekende politielocatie gebracht. Twee verstekelingen met medische klachten zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Het schip Britannia Seaways, dat onder Deense vlag vaart, was onderweg naar Felixstowe, de grootste haven van het Verenigd Koninkrijk. Even voorbij Hoek van Holland keerde het om.

Steeds meer illegale migranten gebruiken de Rotterdamse haven om op hun volgende bestemming te komen, bleek uit cijfers waarover het AD in juni schreef. In de eerste vijf maanden van 2019 vond de politie 580 verstekelingen, 28 procent meer dan vorig jaar. Het ging volgens burgemeester Aboutaleb voornamelijk om Albanezen (226 personen), Afghanen (118) en Irakezen (48). DFDS Vlaardingen sprak de vrees uit dat 2019 een recordjaar voor ‘inklimmers’ wordt.