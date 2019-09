25 sportauto’s van Afrikaanse dictatorszoon worden in Zwitserland geveild

Onder de 25 geveilde auto’s ook een Aston Martin One-77 Coupe (rood), een Ferrari LaFerrari (geel), en een Bugatti Veyron EB 16.4 Coupe (blauw). Beeld AP

De 51-jarige playboy Teodoro Nguema Obiang Mangue houdt van het goede leven: champagne, rapmuziek, exclusieve auto’s en weldadige paleizen. Zo spendeerde hij bijvoorbeeld 107 miljoen euro aan een onderkomen in Parijs, waar hij onder andere een bureau van de achttiende-eeuwse koning Lodewijk XV neerzette. Ook verwierf hij het 75-meter lange jacht Ebony Shine (ruim 90 miljoen euro). Zijn extravagante levensstijl is op de sociale media op de voet te volgen via zijn account ‘teddynguema’.

Op de voorgrond een Koenigsegg One:1. Beeld AP

Het probleem is dat Teodoro zijn privéaankopen doorgaans doet met verduisterd overheidsgeld. In 2017 veroordeelde een Franse rechtbank hem om die reden tot drie jaar celstraf met uitstel plus een boete van 30 miljoen euro. Equatoriaal-Guinea, een olierijk landje aan de westkust van Afrika, ging direct in hoger beroep bij het Internationaal Gerechtshof: met het vonnis zou zijn ‘diplomatieke onschendbaarheid’ zijn aangetast.

Inspectie van de Ferrari LaFerrari uit 2015. Beeld EPA

Teodoro is de zoon van president Teodoro Obiang, die inmiddels al weer veertig jaar in het zadel zit. In 1979 verstootte hij zijn oom van de troon via een bloederige militaire coupe. Vanaf de jaren negentig werd het land plotseling snel welvarend nadat het begon met het winnen van olie. De bevolking ziet alleen weinig van dat geld terug. Equatoriaal-Guinea staat te boek als een van de meest corrupte landen ter wereld. Driekwart van de 1,2 miljoen inwoners leeft in armoede.

De huidige veiling van auto’s houdt verband met een internationaal onderzoek dat in 2016 door Zwitserse autoriteiten is gestart. Behalve zijn in beslag genomen auto’s is toen ook zijn geliefde jacht aan de ketting gelegd in Harlingen.

Teodorin Nguema Obiang. Beeld AFP

In februari sloot het Zwitserse Openbaar Ministerie een deal met het Afrikaanse land om de zaak te sluiten. De dictatuur kreeg het jacht Ebony Shine terug – volgens de regering was dat niet de privéboot van zoon Teodoro, maar behoorde dat het ministerie van Defensie toe. Zijn auto’s moesten echter geveild worden. De opbrengsten gaan naar een liefdadigheidsinstelling in Equatoriaal-Guinea.

De verkoop van de sportauto’s bracht zo’n 25 miljoen euro op, veel meer dan was verwacht. Het pronkstuk, een witte Lamborghini Veneno met slechts 325 kilometer op de teller, ging eruit voor 7,5 miljoen euro.