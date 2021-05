25 jaar cel voor Oegandese oud-kindsoldaat en terreurleider Dominic Ongwen

Dominic Ongwen Beeld Peter de Jong/ AP

Dat heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) donderdag besloten in de eerste zaak tegen een lid van het Verzetsleger van de Heer (LRA), een bende die decennia lang dood en verderf zaaide in Oeganda en de regio. Andere LRA-kopstukken zijn al overleden of voortvluchtig.

Tegen Ongwen was twintig jaar geëist wegens ruim 60 oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid, zoals moord, verkrachting en het ronselen van kindsoldaten. Hij kreeg vijf jaar meer dan de aanklager vroeg en eigenlijk verdient Ongwen levenslang, aldus de rechtbank, die echter rekening hield met verzachtende omstandigheden: Ongwen is zelf als 9-jarige jongen op weg naar school ontvoerd door het LRA. ‘Al zijn mogelijkheden, al zijn positieve potentieel, al zijn hoop voor een mooie toekomst kwamen tot een abrupt einde op de dag dat hij werd ontvoerd’, aldus de voorzitter van de rechtbank, Bertram Schmitt.

Vanuit de positie van kindsoldaat werkte de inmiddels ongeveer 45-jarige Ongwen zich op tot de tweede man van het van oorsprong Oegandese rebellenleger van Joseph Kony, die zich vermoedelijk nog steeds schuilhoudt ergens in Zuid-Soedan of de Centraal Afrikaanse Republiek. Tijdens Kony's schrikbewind werden meer dan 100 duizend mensen doodgeschoten, doodgeslagen of doodgemarteld, ongeveer 2,5 miljoen mensen raakten hun huis kwijt en zo’n 60 duizend mensen werden ontvoerd.

Dominic Ongwen. Beeld via REUTERS

Volgens de rechter had Ongwen als volwassene kansen genoeg om het LRA te ontvluchten. In plaats daarvan beging hij een waslijst van misdaden, ook in zijn privéleven. Zo hield hij een aantal meisjes en vrouwen die hij ontvoerde en ‘uitdeelde’ aan zijn strijders voor zichzelf. De vrouwen werden seksueel misbruikt, baarden zijn kinderen en moesten als huishoudster voor hem werken.

Ongwen heeft zich in 2015 overgegeven, maar bleef ontkennen. Het ICC heeft hem echter in februari al schuldig verklaard aan meer dan zestig misdaden. Zijn raadslieden hebben laten weten in beroep te gaan. De Oegandese regering heeft verheugd gereageerd op het vonnis.