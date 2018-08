25 jaar cel voor moord op onschuldige voorbijganger in Amsterdam

De 34-jarige Quincy S. is dinsdag veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf vanwege de moord op Youssef El Kahtaoui in de Amsterdamse De Clercqstraat in mei 2015. Daarnaast houdt de rechtbank hem verantwoordelijk voor een verijdelde liquidatiepoging in Almere. Twee mannen van 23 en 46 en een vrouw van 40 krijgen 5 tot 7 jaar cel voor hun rol in de voorbereiding van die poging.

Politieonderzoek na de schietpartij waarbij Youssef El Kahtaoui werd doodgeschoten op de hoek van De Clercqstraat en de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Foto anp

Samen met een onbekende handlanger liep S. op de avond van 13 mei een shishalounge aan de De Clercqstraat binnen, waar de twee werden beschoten. S. werd geraakt en kroop naar buiten, waar hij het vuur opende op de 25-jarige El Kahtaoui, die naar hij dacht de schutter was. In werkelijkheid bevond El Kahtaoui zich op het verkeerde moment op de verkeerde plek: hij was onschuldig. El Kahtaoui overleed ter plekke. De rechtbank stelt vast dat S. de schutter is.

Tegelijkertijd bereidde S. samen met twee andere verdachten een liquidatie in Almere voor. Ze reden meerdere malen door de buurt van het beoogde slachtoffer en bespraken de moord in afgeluisterde gesprekken.

Huurmoordenaar

De professionele voorbereidingen op de moord in Almere wijzen er volgens de rechtbank op dat S. een huurmoordenaar is. Hij zou niet worden gehinderd door een geweten bij het uitvoeren van liquidaties en alleen uit zijn op geld, staat in het bericht van de rechtbank. De rechtbank rekent hem zwaar aan ‘de zeer jonge, onschuldige’ El Kahtaoui op koelbloedige wijze om het leven te hebben gebracht.