25 doden na extreem weer in China, metropool tot grootscheepse evacuatie gedwongen

Zo goed en zo kwaad als dat gaat steken inwoners van Zhengzhou de straat over. Beeld EPA

De meeste doden vielen in Zhengzhou, een metropool van 12 miljoen inwoners waar het metronetwerk deels overstroomde. Ook in andere delen van Henan – waar het nog tot zeker donderdagmiddag blijft regenen – is de toestand grimmig.

In Zhengzhou viel op dinsdag met 20 centimeter regen in één uur meer neerslag dan in drie dagen in het overstroomde Duitse Ahrtal. Het modderige water van de Gele Rivier zette metrolijnen blank, waardoor passagiers ondergronds kwamen vast te zitten. Op sociale media zijn filmpjes te zien van mensen die tot hun middel of schouders in het water opeengepakt in ondergelopen metrostellen staan, of die via een hoger gelegen randje in een metrotunnel aan het snel binnenstromende water proberen te ontkomen. Vijfhonderd mensen zijn uit de metro gered, twaalf mensen overleefden de overstroming niet.

‘Het water kwam tot mijn borst. Ik was echt bang. Het meest angstaanjagende was dat er in het metrostel steeds minder lucht was om te ademen’, aldus een overlevende op de Chinese Twitterdienst Sina Weibo.

De metro was door het noodweer juist extra druk, omdat het verkeer bovengronds door het water was lamgelegd en de trolleybus niet meer kon rijden.

3/3: More extraordinary scenes from the floods in central China - commuters on the Zhengzhou subway. There are other videos circulating on WeChat that show people in even worse predicaments - appears to be very destructive flooding. pic.twitter.com/hCJYq3ANyU — Bill Birtles (@billbirtles) 20 juli 2021

Zhengzhou kreeg vanaf zaterdag in drie dagen de hoeveelheid regen te verwerken die normaal in een heel jaar valt. Ook andere delen van China hebben last van het slechte weer, maar de waterstanden van de zijrivieren van de Gele Rivier en de Hai He overschrijden alle alarmniveaus.

De stortbuien worden veroorzaakt door hogedrukgebieden op de Stille Zuidzee en tyfoon In-Fa, die in twee kustprovincies huishield en extra regen bracht in Henan. De uitzonderlijke weersomstandigheden komen volgens Chinese meteorologen slechts ‘eens in de duizend jaar’ voor.

Zhengzhou ligt aan de Gele Rivier, die wegens de jaarlijkse overstromingen de bijnaam ‘het Verdriet van China’ heeft. De vlaktes die het overtollige water van de Gele Rivier opvangen, zijn de afgelopen decennia rap volgebouwd met nieuwe woonwijken, waarbij de aanleg van deugdelijke riolering vaak achterblijft. Ook landbouwactiviteiten en een grote hoeveelheid dammen dammen verhinderen de snelle afvoer van hoog water.

Overvolle stuwmeren

1,2 miljoen mensen zijn getroffen door de wateroverlast. In heel Henan zijn steden en dorpen ondergelopen en de situatie blijft kritiek, omdat een dertigtal dammen van overvolle stuwmeren op doorbreken staat. De Chinese president Xi Jinping heeft de situatie woensdag (lokale tijd) op de Chinese staatstelevisie als ‘zeer ernstig’ omschreven.

Alleen al met de eerste hulp is volgens de Chinese staatstelevisie 15 miljoen dollar gemoeid, aldus de Chinese staatstelevisie. De economische schade is nog onbekend, maar die zal immens zijn. Henan is met 94 miljoen inwoners en een grondgebied zo groot als Oostenrijk een van de meest dichtbevolkte provincies, die naast landbouw grote industriegebieden heeft.

In de stad Luoyang is een grote dam, die al verzwakt was door doorbraken, dinsdag opgeblazen door militairen die helpen bij de bestrijding van de wateroverlast. Dit om te voorkomen dat de bevolking wordt verrast door een nieuwe damdoorbraak. In Dengfeng ontplofte een aluminiumfabriek die onderliep.

Inmiddels zijn honderdduizend mensen in veiligheid gebracht. Ze zijn geëvacueerd uit hotels, scholen, woonwijken en ziekenhuizen, die kampen met stroomtekort en wateroverlast. Een academisch ziekenhuis in Zhengzhou moest zeshonderd ernstig zieke patiënten elders onderbrengen.

De stadsbussen in Zhengzhou rijden intussen weer, maar op een groot treinstation wachten nog tweeduizend gestrande reizigers tot het treinverkeer weer op gang komt. In een onderweg in het water vastgelopen trein zouden zevenhonderd passagiers al 40 uur vastzitten. Honderden vluchten zijn geannuleerd.