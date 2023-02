24/2: Europa als geopolitieke speler een afgedwongen noodzaak – tanks voor Oekraïne, bulldozers door de EU

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens een EU-top in Brussel op 9 en 10 februari. Beeld Olivier Hoslet / ANP

Wie een jaar geleden had gezegd dat miljarden euro’s uit het EU-budget zouden worden ingezet voor wapenleveranties aan buurlanden, dat de lidstaten gezamenlijk gas zouden inkopen en de winsten van energiebedrijven afromen, was als EU-Jehova weggezet. Een hopeloos geval, tikkeltje te veel EU-borrels bezocht. Maar het gebeurt en er komt nog meer, te beginnen met de gezamenlijke inkoop van munitie.

24/2 was voor Oekraïners een gruwelijk ontwaken met Russische raketten, tanks en straaljagers. Maar ook de EU werd ruw wakker geschud uit een decennialange winterslaap van vrede, veiligheid, groei en goedkoop gas. Een ‘Zeitenwende’, zou bondskanselier Olaf Scholz drie dagen later zeggen. EU-ambtenaren spreken inmiddels over 24/2 als het 9/11-moment voor Europa. Niet dat de Russische invasie van Oekraïne de wereld compleet heeft veranderd, maar wel het Europese perspectief op de wereld.

Anders dan de eurocrisis, die de EU op haar grondvesten deed schudden, heeft de Russische aanval op Oekraïne de Europese integratie juist aangejaagd. De snelheid waarmee heilige huisjes – defensie is een nationale zaak, energiezekerheid is een nationale zaak – zijn weggebulldozerd, is ongekend. Europa als geopolitieke speler is niet langer een luchtkasteel van de Franse president Emmanuel Macron of de slogan uit het politieke programma van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, het is een afgedwongen noodzaak.

Energietransitie

Tekenend voor de ommezwaai in Europa is de energietransitie. De verslaving van veel lidstaten – Duitsland voorop – aan goedkope energie uit Rusland is met een cold turkey beëindigd. Deels door de EU zelf (boycot Russische olie en kolen), deels omdat Moskou de gaskraan dichtdraaide. In een mum van tijd sloot de EU contracten met andere, betrouwbaardere gasleveranciers (VS, Qatar, Noorwegen) en vulde het de gasvoorraden om de winter door te komen. De gevreesde energietekorten bleven uit.

Tegen een hoge prijs, dat wel. De stormloop op gas leidde tot recordprijzen voor gas en elektra. De nationale programma’s om burgers en bedrijven te compenseren, kosten ongeveer 700 miljard euro. Geen wonder dat de lidstaten besloten tot gezamenlijke gasinkoop: een grotere speler kan lagere prijzen bedingen, en dat de EU – toch gebouwd op de vrije markt – de superwinsten van energiereuzen afpakt. Niemand die jammerde dat de energievoorziening een nationale bevoegdheid is, wat jarenlang het argument was om een echt Europese energiemarkt te frustreren.

Von der Leyen benutte samen met commissaris Frans Timmermans (Green Deal) het energiekantelmoment om de invoering van duurzame energie aan te jagen, inclusief extra EU-geld en voorstellen om de vergunningverlening voor windmolen- en zonnepaneelparken te versnellen. Duurzame energie wordt grotendeels lokaal geproduceerd en dat maakt de EU autonomer. De ‘strategische autonomie’ waarover Macron jaren geleden begon, krijgt eindelijk handen en voeten.

Niet direct zoals Macron voor ogen had met ‘Europese kampioenen’ (lees: grote Frans-Duitse bedrijven die de markt domineren), maar met Europese industriepolitiek, getuige het Green Deal Industrial Plan dat Timmermans onlangs presenteerde. In maart komt er een voorstel om Europa te verzekeren van essentiële grondstoffen en nieuwe afhankelijkheid van één leverancier (China) te voorkomen. Autonomie betekent niet dat de EU streeft naar autarkie. ‘Minder afhankelijkheid, geen onafhankelijkheid’, vat een EU-ambtenaar samen.

B-lidstaat

De Russische aanval op Oekraïne heeft de macht in de EU verschoven naar het oosten. De Poolse en Baltische leiders zitten deze maanden zelfverzekerder dan ooit aan de Brusselse vergadertafel. Zij hadden gelijk over de Russische dreiging, het traditionele machtsduo Berlijn-Parijs had zich in slaap laten sussen door Moskou. Zij hadden gelijk met hun gehamer op het belang van de Navo, het militaire bondgenootschap dat Macron in 2019 ‘hersendood’ verklaarde. De tien sanctiepakketten die de EU tegen Rusland heeft afgekondigd, zijn een eclatante overwinning voor de oostelijke lidstaten. Het gevoel bij deze landen een B-lidstaat te zijn, omdat ze ‘pas’ in 2004 tot de EU toetraden, is verdwenen.

Het plan om gezamenlijk munitie in te kopen – twee weken geleden gelanceerd door de Estse premier Kaja Kallas – werd vrijwel meteen gehonoreerd. De realiteit dwingt ertoe: er dreigen grote munitietekorten. Wil de EU haar militaire steun aan Oekraïne volhouden en een prijsoorlog voorkomen, dan is samen inkopen noodzakelijk. Dat de EU überhaupt wapenleveranties aan Oekraïne financiert (3,6 miljard euro uit het EU-budget, naast de nationale bijdragen) is een Umwertung aller Werte, de grondslag van de EU was immers ‘nooit meer oorlog’.

Minstens zo spectaculair is de volgens diplomaten ‘kwantumsprong voorwaarts’ in de discussie over uitbreiding van de EU. Binnen een half jaar kreeg Oekraïne de kandidaatstatus, een absoluut record. President Volodymyr Zelensky rekent erop dat de onderhandelingen nog dit jaar beginnen en het lidmaatschap in 2026 een feit is. In de slipstream van Kyiv lopen ook andere kandidaatlanden (Albanië, Noord-Macedonië, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina) zich warm.

Noemenswaardig is ook de omvang van de humanitaire en militaire steun van de lidstaten aan Oekraïne: bijna 70 miljard euro, ruwweg de helft van het bruto binnenlands product van het land. In één jaar. Verder gaf de EU direct na het uitbreken van de oorlog alle Oekraïense vluchtelingen het recht op tijdelijk verblijf en scholing. Niet eerder werd deze speciale status geactiveerd.

Made in Europe

De vraag is: hoe blijvend zijn deze veranderingen? Lidstaten hebben de neiging achterover te leunen als de ergste crisis voorbij is. Ze praten anno 2023 nog steeds over de bankenunie die tijdens de eurocrisis van 2010-2012 noodzakelijk werd geacht. En na de EU-Turkije-deal om de grote toestroom van migranten in 2016 te stoppen, is ook het migratiedebat in een impasse beland.

De energietransitie lijkt blijvend, de klimaatdoelstellingen dwingen daartoe. Ook de toegenomen invloed van de oostelijke lidstaten zal niet meer verdwijnen. De sancties tegen Rusland daarentegen zijn in principe tijdelijk, zolang de oorlog duurt.

Het enthousiasme voor de strategische autonomie daarentegen kan makkelijk tanen als de burgers gaan morren over de hogere prijzen van de made in Europe-koopwaar. En ook de steun voor een Oekraïens EU-lidmaatschap is verre van gegarandeerd. Het land zal als EU-lid een groot deel van de EU-subsidies ontvangen, wat nu al tot ongemak en ongenoegen leidt in de bestaande EU-landen. Om Oekraïne een plek aan tafel te geven, moet de EU drastisch hervormen. Het verleden leert dat zoiets een zaak van de lange adem is.