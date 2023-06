22 miljoen reizigers per dag, 64 duizend kilometer spoor: waarom er in India zo veel treinongelukken gebeuren

Reddingswerkers bij wat er over is gebleven van de treinwagons na het ongeluk bij Balasore. Beeld AP

Hoe zwaar is de treinramp voor Indiase begrippen?

De treinramp van vrijdag was het zwaarste ongeluk op het Indiase spoor sinds de eeuwwisseling. Maar het land heeft vaker treinrampen meegemaakt met honderden doden. De zwaarste vond plaats in 1981, toen een passagierstrein ontspoorde boven op een brug en negen wagons een rivier in stortten. Schattingen van het aantal doden bij dat ongeluk lopen uiteen van 500 tot 800. De meeste lichamen zijn nooit teruggevonden.

In 1995 kwamen meer dan 350 mensen om bij een botsing van twee treinen, nadat een van de treinen beschadigd was geraakt bij een aanrijding met een nijlgau, een antilope van zo’n tweehonderd kilogram.

Hoe dodelijk is het Indiase spoor?

In 2021 vielen er meer dan 16 duizend doden bij ongelukken op het spoor, blijkt uit statistieken van het Indiase Bureau voor Misdaadregistratie. Met een bevolking van 1,43 miljard is het niet verrassend dat er in India meer mensen op het spoor omkomen dan in minder bevolkte landen. Maar ook in vergelijking met China, dat een vergelijkbare bevolkingsgrootte heeft, telt India opvallend veel spoordoden. In China zijn het er al jaren minder dan duizend per jaar.

De meeste slachtoffers in India vielen van een trein of werden aangereden. Daarnaast vielen er bijna 2 duizend doden bij ongelukken op spoorovergangen.

Waarom is het Indiase spoor gevaarlijk?

Tien jaar geleden liet het ministerie van Spoorwegen de veiligheid van het Indiase spoor onderzoeken na weer een groot treinongeluk met tientallen doden. De onderzoekers presenteerden ‘een grimmig beeld’ van het spoornetwerk van 64 duizend kilometer.

Ze spraken van slechte en verouderde infrastructuur, het ontbreken van een onafhankelijk toezichthouder en het negeren door de spoorwegen van eerdere veiligheidsadviezen. Bovendien stonden de spoorwegen financieel gezien ‘op punt van instorten’.

Grote problemen zijn verouderde signaleringssystemen, verzakte en beschadigde treinsporen, gammele spoorbruggen en onveilige overgangen. Dat gebrekkige spoornetwerk kwam verder onder druk te staan door een groeiend aantal passagiers en vracht. De spoorwegen voegden jarenlang nieuwe treinen toe, zodat er nu 22 miljoen mensen dagelijks met de trein reizen in India, maar ze deden weinig om de infrastructuur te verbeteren.

Ook problematisch zijn botsingen met grote dieren. Indiase treinen rijden gemiddeld meer dan tien olifanten per jaar dood, zo blijkt uit overheidsstatistieken. Koeien worden nog veel vaker geschept. Vorig jaar werden er 13 duizend koeien doodgereden op het Indiase spoor. Dat leidt regelmatig tot ontsporingen of andere ongelukken.

Bij een aanrijding in april kwam een geschepte koe terecht op een man die 30 meter verderop stond te plassen langs het spoor. De koe en de man, een gepensioneerde spoorwegmedewerker, overleefden het ongeluk niet, zo berichtten lokale media.

Inwoners van Balasore hebben tekeningen gemaakt om de slachtoffers van het treinongeluk te eren. Odisha is de staat waarin het ongeluk plaatsvond. Beeld AFP

Wat doet de regering eraan om het spoor veiliger te maken?

De regering van premier Modi geeft hoge prioriteit aan veiligheid op het spoor. De regering heeft tientallen miljarden euro’s geïnvesteerd in moderne infrastructuur en nieuwe treinen. Duizenden onveilige spoorwegovergangen zijn verwijderd of vervangen.

De investeringen lijken te helpen. Het aantal ontsporingen is in het afgelopen decennium gedaald naar gemiddeld 50 per jaar, zo stelt een onderzoek van spoorwegambtenaren. Dat aantal lag eerder veel hoger: tussen 1980 en 2002 ontspoorden gemiddeld bijna 500 treinen per jaar.

Om aanrijdingen met dieren te voorkomen hebben de autoriteiten de afgelopen jaren honderden kilometers aan hekken gebouwd langs treinrails. Maar omheining van het hele spoornetwerk, dat grotendeels over het platteland loopt, is volgens deskundigen op korte termijn onrealistisch. Ze stellen voor herders vaker te beboeten als hun dieren het spoor oversteken. Er zijn geen aanwijzingen dat een dier betrokken was bij het ongeluk van vrijdag.

Modi is vaak persoonlijk aanwezig bij de presentatie van nieuwe treinen en aanleg van nieuwe sporen. Zo gaf hij in 2018 het startschot voor India’s eerste hogesnelheidslijn, die samen met Japan wordt gebouwd en in 2027 de miljoenensteden Mumbai en Ahmedabad moet verbinden.

Zaterdag zou Modi eigenlijk via een videoverbinding deelnemen aan een ceremonie rondom de ingebruikname van een elektrische trein die veiliger moet zijn dan oudere treinen. In plaats daarvan reisde hij af naar de plek van een nieuwe treinramp. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeluk.