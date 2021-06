22,5 jaar cel voor Derek Chauvin, agent die George Floyd doodde

Derek Chauvin in de rechtszaal in Minneapolis. Beeld Reuters

Afgelopen april werd 45-jarige Chauvin al door een twaalfkoppige jury schuldig bevonden aan doodslag, zware mishandeling met de dood als gevolg en dood door schuld van de 46-jarige Floyd. Deze week was het aan de rechter te beslissen wat voor strafmaat daar bij hoorde.

Chauvin drukte in mei vorig jaar, terwijl omstanders toekeken en een vrouw het voorval filmde, zijn knie zo’n negen minuten lang in Floyds nek, ook al riep de arrestant meermaals dat hij geen adem meer kreeg. Floyd overleed niet lang daarna. Na zijn dood werd in heel het land geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme waarna de Black Lives Matter-beweging zich ook over de hele wereld verspreidde.

‘Kijk naar hem, kijk naar hem!’ Waarom bracht juist de gewelddadige dood van George Floyd zo veel teweeg? Natuurlijk, er zijn beelden van: schokkende, onverdraaglijke, hartverscheurende beelden. Toch verklaart het bestaan van die beelden niet alles. Wat de beelden van George Floyd betekenen.

12,5 tot 40 jaar

De advocaat van de 45-jarige Chauvin, Eric Nelson, eiste afgelopen april nog een nieuw proces omdat de uitspraak van de jury beïnvloed zou zijn door de grootschalige media-aandacht die de zaak genereerde – door de publieke opinie rondom de zaak is het goed mogelijk dat juryleden zich onder druk gezet voelden om een bepaald oordeel te vellen, aldus de advocaat, waardoor Chauvin de kans op een eerlijk proces zijn ontnomen – maar dat verzoek werd afgewezen.

Volgens de richtlijnen van de staat Minnesota zou Chauvin, die geen strafblad had, eigenlijk tot 12,5 jaar moeten zijn veroordeeld, maar eerder werd al duidelijk dat zodra de rechter van oordeel was dat er verzwarende omstandigheden waren, zijn straf kon oplopen tot maximaal 40 jaar.

De plek waar George Floyd werd vermoord in Minneapolis. Beeld AFP

‘Moord op klaarlichte dag’

Deze hoge strafmaat zou tot een kentering kunnen leiden in de Verenigde Staten, omdat in eerdere zaken waar witte politieagenten dodelijk geweld hadden toegepast op zwarte verdachten er juist vaak vrijspraak volgde. In de VS zijn sinds 2005 al bijna 14 duizend incidenten zijn geweest waarbij politieagenten iemand hebben doodgeschoten. Van die slachtoffers was 40 procent Afro-Amerikaans, terwijl hun aandeel in de bevolking slechts 13 procent is. Slechts 1,1 procent van de agenten werd aangeklaagd voor doodslag of dood door schuld, aldus cijfers van de Bowling Green State University van Ohio.

Van de 140 agenten die voor de rechter moesten verschijnen, werden er slechts 44 veroordeeld, meestal voor een minder ernstig delict dan dood door schuld of doodslag. Vaak waren jury’s van oordeel dat een agent een goede reden had om zich bedreigd te voelen door de verdachte, ook als die achteraf ongewapend bleek te zijn.

Toen Chauvin werd veroordeeld sprak president Joe Biden al over een grote stap voorwaarts in de mars naar gerechtigheid in de Verenigde Staten. ‘Het was moord op klaarlichte dag en het trok de oogkleppen weg zodat de hele wereld het kon zien, het systemische racisme, een smet op de ziel van onze natie, een knie op de nek van gerechtigheid voor zwarte Amerikanen’, aldus Biden. In een korte reactie op het vonnis van Chauvin zei Biden dat hij niet van alle details op de hoogte is, maar dat de straf ‘gepast lijkt’.