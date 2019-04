21 maanden cel voor nep-patholoog die bij vliegrampen onderzoek deed

Tegen Peter B. uit Bennekom, die zich ten onrechte voordeed als arts en patholoog, is dinsdagmiddag 4 jaar cel geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Beeld Nicole van den Hout

De 58-jarige Peter B., die zich jarenlang voordeed als forensisch arts en patholoog, is veroordeeld tot 21 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens oplichting. Volgens de rechter werkte de nep-patholoog op de crash-sites van het vliegtuigongeluk van German Wings in 2015 in de Franse Alpen en bij een vliegtuigongeluk in Namibië.

Peter B. uit Bennekom bekende tegenover de rechter dat hij zijn doktersbul had vervalst, maar bleef wel ontkennen dat hij het werk van een patholoog had verricht. De neppatholoog was docent en examinator op de politieacademie en werkte voor het gerenommeerde Amerikaanse bedrijf Kenyon International, verantwoordelijk voor de identificatie en repatriëring van slachtoffers van vliegtuigongelukken en rampen. In de rechtszaal werd duidelijk dat B. voor zijn werk op de crashsites bij Kenyon soms 1.200 dollar per dag verdiende.

De rechter noemde het gedrag van B. ‘buitengewoon kwalijk en laakbaar’. ‘Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat zij worden geholpen en voorgelicht door personen met kennis, kunde en de juiste bevoegdheid.’ Volgens de rechter liet B. zich leiden door zijn zucht naar geld en aanzien. De straf werd verzwaard omdat B. bleef liegen over zijn handelen: hij gaf geen volledige openheid van zaken en leek niet in te zien wat hij had aangericht.

Reddende engel

In de rechtbank kwamen de ouders van het Nederlandse slachtoffer van de German Wings-ramp aan het woord, een meisje van 20. Haar moeder vertelde dat B. hun reddende engel leek: hij kwam bij hen thuis, vertelde dat hij hun dochter zelf in haar kist had gelegd en gaf hen een haarlok. Pas toen ze in de krant lazen dat hij de boel had opgelicht, kwamen ze achter zijn bedrog. In de rechtszaal zei de moeder huilend dat ze niet meer wist wat nu waar was over haar dochter.

Op zijn visitekaartje voerde Peter B. het motto: ‘I open corpses to close cases’. Collega’s noemden hem Dr. Bones. Hij zou ook hebben opgeschept dat hij had gewerkt bij crash van Turkish Airlines bij Schiphol, de vuurwerkramp in Enschede en de Bijlmerramp. In zijn huis werden allerlei medische handboeken en instrumenten gevonden.

Het bedrog van B. werd ontdekt toen hij bij de GGD werkte: een andere arts zag dat het hem niet lukte om de bloeddruk van een arrestant op te nemen.

De psycholoog en de psychiater die B. onderzochten, stellen dat bij B. een kans op herhaling blijft bestaan. Hoewel het niet reëel lijkt dat hij nog aan het werk kan in de forensische pathologie, verwachten ze dat hij zijn ‘neiging tot verfraaiing en verdraaiing van de werkelijkheid niet direct kwijt is’.