21 landen op Nederlandse lijst van belastingparadijzen: de pot die de ketel verwijt?

Waarom heeft Nederland zo’n zwarte lijst opgesteld?

In 2016 besloten de EU-landen belastingontwijking door bedrijven harder aan te pakken. De EU-lidstaten werden verplicht strengere belastingwetgeving in te voeren, maar zij mogen tot op zekere hoogte zelf bepalen hoe zij de belastingontwijking aanpakken. Het Nederlandse parlement heeft recentelijk de eerste nieuwe wetgeving aangenomen. Bedrijven met vestigingen in meerdere landen ontwijken meestal belasting met behulp van boekhoudkundige ingrepen. Op papier maken ze dan bijna al hun winst in landen zonder, of met een zeer lage vennootschapsbelasting. De nieuwe wetgeving maakt het voor in Nederland gevestigde bedrijven moeilijker belasting te ontwijken via ‘laagbelastende’ landen. Alle geldstromen die zij via Nederland naar zo’n belastingparadijs laten lopen, worden voortaan in Nederland belast volgens het Nederlandse tarief. Staatssecretaris Menno Snel van Belastingen heeft nu een lijst opgesteld van landen waarvoor dat geldt. Dat zijn 21 landen die minder dan 9 procent (of geen) winstbelasting heffen. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt.

De Europese Unie had al zo’n zwarte lijst, waarom heeft Nederland er nu ook eentje?

De EU legt de lat voor zwarte lijst-kandidaten nogal hoog. Landen met een niet bestaande of zeer lage vennootschapsbelasting komen niet automatisch op die lijst. Daarvoor moet er meer aan de hand zijn, zoals het achterhouden van informatie waar Europese belastingdiensten om vragen. Op de EU-lijst staan nu slechts vijf landen: Amerikaans Samoa, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Samoa en Trinidad en Tobago. Enkele tientallen andere landen staan op een ‘grijze lijst’, omdat ze beterschap hebben beloofd. De vijf Europese zwarte schapen staan ook op de Nederlandse lijst.

In aanvulling op de EU-lijst heeft Nederland de volgende landen aangewezen als laagbelastend: Anguilla, Bahama’s, Bahrein, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Koeweit, Qatar, Saudi-Arabië, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten.

Verwijt de pot nu niet de ketel, want Nederland is toch ook een belastingparadijs?

Nederland heeft die bedenkelijke reputatie onder andere te wijten aan het ontbreken van een bronbelasting op royalty’s, rente en dividenden. Maar het huidige kabinet heeft hier een einde aan gemaakt: vanaf 2020 komt er een bronbelasting op dividenden en per 2021 ook op royalty’s en rente. Daar speelt de zwarte lijst ook een rol: die bronbelasting gaat alleen gelden voor bedrijven die vanuit Nederland rente, dividend en royalty’s betalen aan dochter-, moeder- of zusterbedrijven in de 21 landen op de zwarte lijst.