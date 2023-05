2022 was ‘bikkelen’ voor de uitvaartbranche: beleggingsverliezen en lagere opbrengsten

Een uitvaartcentrum in Amsterdam. Beeld Robin Utrecht / ANP

De uitvaartbranche was nog nauwelijks bekomen van de coronapandemie of een nieuwe crisis diende zich aan. Door de inflatie en de stijgende rente zag Dela de waarde van zijn beleggingen in 2022 dalen met 840 miljoen euro, de beleggingsportefeuille van Monuta werd 292 miljoen euro minder waard. Toch behaalde Dela een positief operationeel resultaat van 47 miljoen euro, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde jaarcijfers.

Dela en Monuta zijn uitvaartbedrijf en verzekeraar ineen, ze beleggen de premies van hun klanten en zijn in die zin afhankelijk van fluctuaties op de financiële markt. ‘Het gaat om beleggingen met een lange looptijd, zodat we ook over veertig jaar aan onze verplichtingen voor de verzekeringnemer kunnen voldoen’, zegt Quinten Fraai, directeur van Monuta. ‘Zo bouwen we buffers op voor de toekomst.’ Monuta wijst dan ook vooral op het bedrijfsresultaat van 6 miljoen euro in 2022.

Door de stijgende rente daalden vooral de staatsobligaties met tientallen procenten. ‘Je kunt ons vergelijken met pensioenfondsen die eveneens te maken hebben met grote beleggingsverliezen’, zegt Dela-ceo Edzo Doeve. Tegelijkertijd dalen zodoende de verplichtingen van de uitvaartbedrijven en wordt hun solvabiliteit flink versterkt.

Doeve: ‘De pensioenfondsen mochten niet indexeren toen ze vanwege de lage rente goede beleggingsresultaten behaalden, en nu verhogen ze de pensioenen wel door de gestegen rente. Je moet altijd kijken naar de balans. En dus is onze solvabiliteit heel robuust.’

Omgekeerd beeld

Het beeld over 2021 was precies omgekeerd, met voor Dela een beleggingswinst van 650 miljoen euro. Monuta noteerde in dat jaar ‘een ongerealiseerde winst’ van 300 miljoen euro, zegt directeur Fraai. ‘Dat vond iedereen belachelijk veel, terwijl we ook dát geld niet letterlijk op onze bankrekening ontvingen. Zie het als de waarde van ons huis dat op en neer gaat, maar dat we niet hoeven te verkopen.’

Dela – met 5,5 miljoen leden – zegt in het jaarverslag over 2022 een winstdeling uit te keren van 45 miljoen euro. Doeve voorspelt over dit jaar zelfs een recordwinstdeling omdat de rente in 2023 verder is gestegen.

Toch is winstmaximalisatie voor Dela en Monuta geen doel. Dela heeft als corporatie 5,5 miljoen leden en draagt nog steeds de missie uit die in de naam besloten ligt: Draagt Elkaars Lasten. Monuta viert het honderdjarig bestaan met zijn 1,5 miljoen klanten met dezelfde missie als bij de oprichting, aldus Fraai. ‘In 1923 was een afscheid met een goed gevoel minder bereikbaar voor de arbeider dan voor de gegoede burgerij. Monuta staat nog altijd voor sociale nooddruft.’

Monuta organiseerde in 2022 ook de uitvaart van journalist Peter R. de Vries. ‘We willen de zwarte sluier die we in Nederland over de dood leggen er liefdevol af trekken’, zegt Fraai. Dela zegt in zijn jaarverslag ‘een meer bindende factor te willen zijn in 2030’. De coronapandemie leerde Doeve al dat ‘we te weinig doen aan rouwverwerking. We moeten meer aandacht besteden aan de nazorg.’

De resultaten van de uitvaarttak stonden bij Dela wel onder druk, de opbrengsten liepen met 3,8 miljoen euro terug tot een schamele 100 duizend euro. De oversterfte in 2022 illustreerde de ‘na-ijleffecten’ van de coronajaren, stelt Doeve. Daardoor nam het ziekteverzuim toe en moest Dela externe krachten inhuren voor uitvaarten. Doeve: ‘En daar kwam nog eens een flinke griep overheen. Nu pas zien we weer normale sterftecijfers.’ Voeg daarbij de inflatie met hogere gasprijzen en de gestegen loonkosten en Doeve spreekt van een ‘jaar van bikkelen’.

Duurzame uitvaart

Bij een duurzame uitvaart past het vervangen van gasovens door elektrische ovens en het gebruik van zonnepanelen bij de uitvaartcentra. Dela en Monuta zeggen de klimaatdoelen voor 2030 te kunnen realiseren. Over één aspect bij het terugdringen van de CO 2 -uitstoot breken de uitvaartbedrijven zich het hoofd. ‘Zolang de rouwstoet wordt gevormd door bezoekers in niet-elektrische auto’s schiet het niet op’, zegt Doeve. En Fraai: ‘Het is een dilemma.’

Mede door de overname van Yarden vorig jaar zegt Dela al de middelen te hebben voor de uitvaart van de toekomst. De alkalische hydrolyse, oftewel resomeren, is een techniek waarbij stoffelijke resten met behulp van kaliumhydroxide in een vat met warm water worden opgelost. Die techniek is duurzamer dan begraven of cremeren. Die ‘biocrematie’ is nu nog niet toegestaan in Nederland. De uitvaartsector wil het resomeren vastleggen in de nieuwe wet op de lijkbezorging die volgend jaar of vanaf 2025 in werking moet treden.

Het samenwerkingsverband Uitvaartorganisaties Nederland wil met die wet de beroepsgroep ook beter beschermen. Monuta-directeur Fraai: ‘Nu kan elke burger op een bord in de tuin zetten dat hij uitvaartverzorger is. Bij 10 procent van de uitvaarten zijn mensen ontevreden over de dienstverlening. Dan gaat het om zo’n 16 duizend uitvaarten per jaar en dat is veel te veel. De overheid zou in die nieuwe wet certificering en meer kwaliteitseisen moeten opnemen.’