2022: het jaar dat gas de Noorse economie oppompte en de cryptobubbel barstte

Nicolai Tangen Beeld Hakon Mosvold Larsen / AP

Winnaar van het jaar: Nicolai Tangen, bestuursvoorzitter van het Noorse staatsinvesteringsfonds

Wie van de 51 personen die in 2022 figureerden in deze rubriek springt eruit als de winnaar van het jaar? Dat moet wel een Noor zijn, blijkt na herlezing. Want hoewel Noorwegen maar 5,4 miljoen inwoners telt, werden drie van hen winnaar van de week. Logisch: ­gasprijzen door het dak betekent een goudgerand jaar voor de Europese oliestaat. Op de top van de markt stroomde er per Noor ongeveer 1.000 euro per week binnen. Dus was de premier de winnaar in september. Een maand later volgde de baas van de Noorse kunstmestmultinational Yara (kunstmest wordt uit gas ­gemaakt).

Het wemelde van de ­fossiele ­toplieden in de linkerkant van deze rubriek (onder meer van Shell, Exxon en Trafigura). Maar hoewel zij het in geld misschien goed doen, valt daar in moreel opzicht nog wel wat op af te dingen. Nicolai Tangen is wat dat betreft anders. De voormalige hedgefondsbaas koos voor een aanzienlijk minder riant betaalde ambtenarenbaan in Oslo, als baas van het succesvolle fonds waarin Noorwegen de oliemiljarden belegt. ­Terwijl Nederland de gasbaten ­verjubelde, levert Tangens fonds nog decannialang welvaart op.

Daarbij gebruikt de superbelegger zijn positie om meer dan rendement te bewerkstelligen. Zo eist hij stevige klimaatplannen bij de vele bedrijven waarin zijn fonds participeert en hekelt hij hoge ­beloningen voor bestuurders. Daarmee is hij dus ook in moreel ­opzicht een ­acceptabele winnaar van het jaar.

Sina Estavi Beeld Mehran Harati / Reuters

Verliezer van het jaar: Sina Estavi, crypto-ondernemer en eigenaar van een tamelijk treurige NFT-belegging

Een jaar geleden mocht Elon Musk deze rubriek feestelijk afsluiten. Hij was zowel de winnaar als de verliezer. Ook in 2022 wist hij weer aan beide zijden van de streep te belanden. Hij was verliezer toen uitkwam dat hij een stewardess zijn piemel zou hebben laten zien en een paard beloofde in ruil voor seks. Winnaar werd Musk toen hij op Twitter voorstelde om van Taiwan ‘een bestuurlijke regio van China te maken’, en vlak na dat kietelende tweetje de Tesla-­modellen X en S in China werden vrijgesteld van aankoopbelasting. Niet bepaald een winnaar van het kaliber Nicolai Tangen.

Ook wanneer er andere winnaars en verliezers werden uitgeroepen, was Musk vaak present. Zoals bij crypto-ondernemer Sina Estavi, die in april voor 48 miljoen dollar de eerste tweet ooit te koop zette. Estavi kocht het regeltje ‘just setting up my twttr’ een jaar eerder voor 2,9 miljoen dollar in de vorm van een nft (non-fungible token). Het hoogste bod dat Estavi ontving, was 12.724 dollar. Als Musk al 44 miljard voor Twitter betaalt, kan 48 miljoen voor één tweet er ook nog wel af, was onze suggestie.

De onbekende Estavi is een meer representatieve verliezer van het jaar dan Musk. Terwijl pijnlijk duidelijk werd dat de economie niet zonder energie kan, werd het omgekeerde duidelijk voor zowel ­crypto’s als nft’s. Vele gelovers schopten het tot de minder zonnige zijde van deze rubriek. Hoe het Estavi als crytohandelaar vergaat, is onbekend. Vaststaat wel dat de interesse voor zijn nft niet groter is geworden.