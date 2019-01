20 jaar cel voor moord op broer kroongetuige Nabil B.

De vluchtauto die uitgebrand is gevonden in de buurt van het schietincident op 29 maart in Amsterdam-Noord. Beeld ANP

S., de 40-jarige verdachte uit Hilversum, schoot op 29 maart Reduan B. dood in diens beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Reduan had niets met criminaliteit te maken. De liquidatie was een wraakactie voor het feit dat Nabil B. belastende verklaringen heeft afgelegd over leiders in de zogenoemde Mocro War – een drugsoorlog die wordt getypeerd door een opvallend groot aantal liquidaties.

Shurandy (kortweg ‘Andy’) S. heeft verklaard dat hij niet wist dat zijn slachtoffer een broer was van de kroongetuige, en weigert de naam van zijn opdrachtgever voor de moord te noemen. De beloning van 100 duizend euro zegt hij nooit te hebben ontvangen.

Anders dan het Openbaar Ministerie ziet de rechtbank de liquidatie niet als een ‘aanslag op de Nederlandse rechtsstaat’. Voor het OM was dat een strafverzwarende factor. De rechtbank neemt aan dat S. oprecht niet wist dat Reduan B. een broer was van de kroongetuige. ‘Het was een moord op bestelling’, aldus de rechtbank, en de bedoelingen van zijn opdrachtgevers kunnen S. volgens de rechters niet worden aangerekend. Ook hield de rechter rekening met het berouw dat S. heeft getoond.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de opdrachtgever van S. de voortvluchtige Ridouan T. is. Die wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan veel verschillende huurmoordenaars voor een lange reeks liquidaties. Justitie heeft 100 duizend euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar T.’s verblijfplaats.

S. verklaarde in de rechtbank dat hij de klus had aangenomen in een moment van zwakte, toen het slecht met hem ging door een cocaïneverslaving, de scheiding van zijn ouders en zijn eigen relatieproblemen. S. werd twee dagen na de dodelijke schoten opgepakt. Hij staat herkenbaar op camerabeelden en zijn dna komt overeen met dat op het wapen waarmee Reduan B. is doodgeschoten.

‘Desastreuze gevolgen’

De Hilversummer pleegde de liquidatie een week nadat het OM het bestaan van de kroongetuige wereldkundig had gemaakt. Hoewel hij zegt niet te hebben geweten dat zijn slachtoffer de broer van kroongetuige Nabil B. was, vond de officier van justitie dat hij wel had kunnen weten dat deze man ‘volkomen onschuldig ‘was. Het OM vond het bij haar strafeis van 28 jaar ‘strafverzwarend’ dat de hele familie van B., die noodgedwongen moest onderduiken, hiervan ‘desastreuze gevolgen’ ondervindt, en er voor hen geen zicht is op een einde van de dreiging vanuit de onderwereld. Een zus en de moeder van Reduan B. legden daar eerder tijdens het proces van Shurandy S. emotionele verklaringen over af.

In totaal dienden de nabestaanden vorderingen in van ruim 300 duizend euro. De advocaten van S. pleitten voor een celstraf van maximaal vijftien jaar, verwijzend naar soortgelijke zaken. S. kon volgens hen niet meer terug en wilde zijn eigen gezin niet in gevaar brengen – reden waarom hij de naam van zijn opdrachtgever niet durft te noemen. Uit het onderzoek naar mogelijke opdrachtgever T. en diens handlangers komt het gemak naar voren waarmee zij bekenden en betrokkenen in de drugsoorlog laten liquideren.