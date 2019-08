2,7 miljard euro winst betekent voor Shell slechtste kwartaal in dertig maanden

Shell schaart zich met zwaar tegenvallende kwartaalcijfers in het rijtje van andere ‘fossiele’ bedrijven. Waar het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf vorig jaar in het tweede kwartaal nog een winst van 6 miljard dollar (5,4 miljard euro) maakte, moet het nu genoegen nemen met de helft. De lage gasprijs is de grootste boosdoener voor de slechtste winstcijfers in dertig maanden.

Een gasplatform van BG Group, dat in 2016 door Shell werd overgenomen. Beeld Bloomberg via Getty Images

Dit bleek donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het wreekt Shell nu in de portemonnee dat het, meer dan de concurrenten, vooral een gasbedrijf is geworden ten koste van olie. Een hogere olieproductie van 7 procent in het tweede kwartaal was voor Shell dan ook niet genoeg om de lagere gasresultaten op te vangen.

BP, vooral een oliebedrijf, wist door onverwacht hoge opbrengsten uit met name olie wel betere cijfers te schrijven, maar was daarmee de uitzondering. Eerder stelden fossiele concurrenten Total, Eni en Equinor ook al teleur bij de bekendmaking van hun kwartaalresultaten.

Behalve de magere winst uit gas (min 60 procent) door de lage prijs en 3 procent minder productie, vielen ook Shells resultaten van de chemie- en raffinagetak tegen in het tweede kwartaal. De totale omzet daalde van 90,5 miljard dollar naar 83,7 miljard dollar. Het kostte Shell donderdag 4,3 procent aan aandeelwaarde, de slechtste beursdag sinds december voor het grootste bedrijf op de FTSE 100-index.

Shell-baas Ben van Beurden beloofde donderdag dat betere kwartalen op komst zijn. Hij wijst op twee gigantische projecten die recentelijk in gebruik zijn genomen. Shells grootste drijvende olie- en gasplatform Appomattox in de Golf van Mexico en de drijvende vloeibaargasfabriek Prelude bij een gasveld ten noorden van Australië zullen Shell volgens Van Beurden de komende kwartalen weer ‘competitieve’ slagkracht geven en ‘meer geld’ in het laatje brengen.

Er zijn ook zorgen in Shells gasportfolio. Zo moest het bedrijf honderden miljoenen afschrijven op een vloeibaargasproject bij Trinidad en Tobago. De regering van het land eiste recentelijk een hoger aandeel in het project.