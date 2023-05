2.000 werknemers leggen spontaan het werk neer bij autofabriek Nedcar om uitblijven sociaal plan

Begin april flyerden de vakbonden aan de poort van de autofabriek. Onder het personeel heerst veel onrust wegens de onzekerheid omtrent de toekomst van het bedrijf. Beeld ANP

De fabriek ligt op dit moment volledig stil, zegt de ondernemingsraad tegen persbureau ANP. Tweeduizend werknemers zouden het werk hebben neergelegd.

Vakbonden en de ondernemingsraad van Nedcar waarschuwden dinsdag al voor een wilde staking, toen bleek dat onderhandelingen op niks waren uitgelopen. Ze willen een aanpassing van het sociaal plan uit 2020 waarin eigenaar VDL afspraken maakte met de vakbonden over werknemers die hun baan verliezen als BMW zijn productie in Limburg beëindigt.

In 2020 werd duidelijk dat BMW de productie in Born wil verplaatsen naar eigen fabrieken, per 1 november 2023. Later werd die datum verplaatst naar 1 maart 2024. Er is op dit moment geen concrete interesse van andere automerken om auto’s te laten produceren in Born.

Volgens CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma is het vooral dat gebrek aan perspectief de reden om een aanpassing van het sociaal plan te eisen: ‘Bij het sociaal plan uit 2020 werd steeds uitgegaan van continuïteit van Nedcar als BMW zou vertrekken. Daar hebben we nu grote twijfels bij en dus willen we een ruimere ontslagregeling.’

Bij Nedcar werken in totaal zo’n 3.800 mensen. De verwachting is dat 2.500 van hen in november al worden ontslagen. De vakbonden willen daarom dat er in de eerste helft van het jaar al duidelijk is hoe VDL die werknemers tegemoetkomt. VDL noemt de eisen van de vakbonden onredelijk, maar zegt dat ‘de deur open staat’ om verder te praten. De vakbonden verwijten VDL dat het weigert om ‘ook maar één millimeter’ op te schuiven.

Batterijen en zonneauto’s

VDL is al jaren op zoek naar nieuwe opdrachtgevers voor Nedcar. Zonneautobouwer Lightyear leek mogelijk uitkomst te bieden. Uit een reconstructie van het FD bleek dat VDL tientallen miljoenen in Lightyear en de eigen fabriek wilde investeren om zonneauto’s te kunnen produceren in Born. VDL en Lightyear kwamen er echter niet uit en Lightyear ging failliet. Inmiddels heeft het in afgeslankte vorm een doorstart gemaakt.

Nog steeds zou VDL interesse hebben om zonneauto's van Lightyear te produceren in Born. Daarnaast wil Nedcar meer batterijen voor auto’s produceren. In februari tekende het bovendien een contract om voertuigen van de Duitse startup ElectricBrands te bouwen in Born.