1G voor ongeplaceerde indoorevenementen: hoe werkt dat?

De nachthoreca opent vanaf vrijdag weer zijn deuren. Toegang is mogelijk voor bezoekers die kunnen aantonen dat zij in de afgelopen 24 uur zijn getest en dat de uitslag negatief was. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hoe kan ik mij laten testen voor een groot evenement?

Bezoekers van een groot, ongeplaceerd evenement kunnen via het platform Testen voor Toegang een afspraak maken voor een gratis antigeentest bij een commerciële testaanbieder. Na de test ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een link om de uitslag en bijbehorende code te bekijken. Met die code kun je in de CoronaCheck-app of via coronacheck.nl een digitaal coronatoegangsbewijs importeren in de vorm van een QR-code. Aan de deur van het evenement wordt de QR-code en een identiteitsbewijs gecontroleerd.

Een testbewijs is 24 uur geldig. Meerdaagse evenementen zijn toegestaan, mits alle bezoekers zich 24 uur na de eerste test opnieuw laten testen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zullen zogenaamde ‘mystery guests’ concerten en festivals bezoeken om te controleren of de organisatoren wel keurig ieders test- en identiteitsbewijs bekijken.

Is er genoeg testcapaciteit?

Om er zeker van te zijn dat iedere bezoeker voor aanvang van een groot evenement werkelijk bij een testlocatie terechtkan, hebben de commerciële testaanbieders hun capaciteit opgeschaald naar 600 duizend testen per dag. Op dit moment kunnen mensen zich laten testen bij meer dan negenhonderd locaties door het hele land.

Dat is genoeg om alle bezoekers van grote discotheken en concertzalen op tijd te laten testen, zegt een woordvoerder van Stichting Open Nederland (SON), het maatschappelijk initiatief dat het Testen voor Toegang-netwerk realiseerde.

Geldt dat ook voor grotere evenementen?

Op een meerdaags festival als Lowlands lopen zo’n 55 duizend bezoekers rond. Diezelfde dagen zullen er ook andere grote evenementen plaatsvinden. Op een gewone doordeweekse dag zal er niet genoeg testcapaciteit zijn om een toestroom van feestgangers van die omvang te verwerken. Daarom lanceerde SON vorige week een portaal waarop organisatoren grote evenementen kunnen aanmelden.

SON sluist het evenementenprogramma door naar de 28 commerciële testaanbieders die de stichting onder haar hoede heeft. Op basis van die data krijgen de testaanbieders een beter beeld van de toekomstige vraag naar testen. Daar kunnen ze met hun aanbod op inspelen, bijvoorbeeld door een nieuwe teststraat te openen in de buurt van een festivalterrein.

Hoeveel gaat dat kosten?

Testen voor Toegang is gratis. Dat betekent dat de overheid moet opdraaien voor de kosten. Testaanbieders die zijn aangesloten op Testen voor Toegang ontvangen per afgenomen antigeentest een vaste vergoeding van 12,77 euro. Het bedrag dat de overheid uiteindelijk kwijt is aan het testbeleid hangt dus af van het aantal personen dat zich laat testen. Op een dag dat de testcapaciteit maximaal benut wordt, gaat het om ruim 7,6 miljoen euro.

Wie de afgelopen weken corona had, kan positief testen zonder nog besmettelijk te zijn. Is dat een belemmering voor het bijwonen van grote evenementen?

Bij Testen voor Toegang worden antigeentesten gebruikt. De PCR-testen die de GGD gebruikt zijn gevoeliger, waardoor de kans groter is dat iemand die recent genezen is van corona tot enkele weken na de isolatieperiode nog positief test. Antigeentesten slaan positief uit bij degenen die nog veel virusdeeltjes bij zich dragen. De kans dat er na de isolatieperiode nog twee streepjes verschijnen bij een antigeentest is dus relatief klein. Toch gebeurt het af en toe. Dan zit er niets anders op dan het concert, festival of feest aan de neus voorbij te laten gaan.