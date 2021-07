182 graven opgedoken bij school voor inheemse kinderen in Canada, derde grote vondst in korte tijd

Een herdenking op een plek waar eerder deze maand 751 menselijke resten werden gevonden. Beeld AFP

De inheemse groepering Lower Kootney Band meldde dat uit radarbeelden zou blijken dat het gaat om kinderen van 7 tot 15 jaar. Nadat vorige maand bij een ander voormalig internaat in British Columbia 215 inheemse kinderlijkjes werden ontdekt, besloot de Canadese federale regering in totaal 27 miljoen Canadese dollar te reserveren om ook bij een aantal andere kostscholen onderzoek te doen. Dat geld wordt onder meer door plaatselijke gemeenschappen gebruikt om met radartechnologie naar verscholen graven te zoeken.

Vorige week leidde dergelijk onderzoek tot de vondst van ruim 750 anonieme graven bij een voormalige katholieke onderwijsinstelling in de provincie Saskatchewan. De 182 graven van woensdag vormen de derde vondst in korte tijd.

‘Culturele genocide’

De katholieke internaten waar de kinderlijkjes gevonden worden, werden eind 19de eeuw opgetuigd met als doel inheemse Canadese kinderen met harde hand in een westers gareel te dwingen. Dat ging vaak gepaard met seksueel misbruik, ondervoeding, mishandeling, slechte hygiëne en besmettelijke ziektes. De kinderen mochten hun eigen taal niet spreken en moesten ook hun eigen godsdienst en gebruiken vergeten. Toen een verzoeningscommissie in 2015 een rapport schreef over de kostscholen, gebruikte ze de term ‘culturele genocide’.

Tussen 1883 en 1997 hebben naar schatting 150 duizend inheemse kinderen op in totaal 139 van zulke kostscholen gezeten en van zeker 4.100 is duidelijk dat ze tijdens hun schooljaren daar zijn gestorven. Mede omdat het Vaticaan, in tegenstelling tot de Canadese regering, nog geen formele excuses heeft aangeboden voor de geschiedenis met de kostscholen, richt de woede in Canada zich grotendeels op de katholieke kerk. Sinds de eerste kinderlijkjes vorige maand gevonden werden, zijn al meerdere kerken in reservaten van de oorspronkelijke bewoners in brand gevlogen.