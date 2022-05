18-jarige richt bloedbad aan op basisschool Texas: 19 kinderen en twee docenten omgekomen

Een vrouw barst in tranen uit buiten het buurthuis waar kinderen werden opgevangen na de massamoord op de basisschool. Beeld Marco Bello / REUTERS

De verdachte, de 18-jarige Salvador Ramos, liep rond 11.30 uur lokale tijd de Robb Elementary School in de stad Uvalde binnen en opende het vuur op de leerlingen. Vervolgens is hij vermoedelijk door politieagenten ter plaatse gedood. Eerder op de ochtend had hij zijn grootmoeder in haar woning neergeschoten. Over haar toestand is nog niks bekend. Toen Ramos in zijn auto op de vlucht sloeg, crashte hij vlak bij de school. Daarop rende hij met zijn wapen de school binnen en begon te schieten.

‘Hij beschoot ze op gruwelijke, onbegrijpelijke wijze’, zei de Texaanse gouverneur Greg Abbott dinsdag op een persconferentie. Op de school zaten meer dan vijfhonderd leerlingen, tussen de 7 en 10 jaar oud. 90 procent van de leerlingen is van Latijns-Amerikaanse afkomst. Twee van de slachtoffers overleden onderweg naar het ziekenhuis. Meerdere mensen zijn opgenomen met verwondingen. Het dodental kan nog verder oplopen: een vrouw van 66 jaar en een meisje van 10 verkeren momenteel in kritieke toestand.

Over de motieven van de schutter is nog niks bekend. Ramos zou alleen hebben gehandeld. De school blijft de rest van de week gesloten, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Daarna begint de zomervakantie. Voor degenen die daar behoefte aan hebben, zal er psychologische bijstand worden georganiseerd. Op bevel van de Amerikaanse president Joe Biden worden tot en met zaterdag de Amerikaanse vlaggen halfstok gehangen.

Biden was op de terugweg van een bezoek aan Japan, toen hij werd ingelicht over de schietpartij. ‘Hij bidt voor de families die getroffen zijn door deze vreselijke gebeurtenis’, liet zijn perschef Karine Jean-Pierre weten. Biden hield na zijn terugkeer in het Witte Huis een toespraak waarin hij opnieuw een emotionele oproep deed voor een strengere wapenwet.

Texanen rouwen

‘Texanen rouwen om de slachtoffers van deze zinloze misdaad’, schreef gouverneur Abbott later in de middag op Twitter. Hij heeft verschillende instanties opgedragen om ‘deze misdaad’ te onderzoeken. De stad Uvalde, met zestienduizend inwoners, ligt op ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio.

Op de school zaten meer dan 500 leerlingen, tussen de 7 en 10 jaar oud. Beeld Getty Images

Vanaf vrijdag vindt in Texas de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de National Rifle Association, de machtige Amerikaanse wapenlobby. Sprekers dit jaar zijn onder meer oud-president Donald Trump, de Texaanse senator Ted Cruz en ook gouverneur Abbott.

Deze schietpartij in Zuid-Texas vindt plaats tien dagen na de schietpartij in Buffalo, New York. Toen liep een, eveneens 18-jarige, witte racistische man een supermarkt binnen in een zwarte buurt en schoot dertien mensen neer, tien kwamen om. Sinds het begin van dit jaar zouden er in heel het land al meer dan 215 schietincidenten hebben plaatsgevonden waarbij per incident vier of meer doden vielen, aldus de de Gun Violence Archive, een non-profitorganisatie die de geweldsincidenten bijhoudt. Het was de 27ste keer dit jaar dat een schutter het vuur opende op een Amerikaanse school.