18-jarige Nederlander mag mee met Bezos en wordt jongste persoon in de ruimte

Oliver Daemen mag met Jeff Bezos mee de ruimte in. Beeld Blue Origin/Twitter

Met de aankomend student natuurwetenschap en innovatiemanagement​ aan boord kan Amazon-oprichter Bezos (57) pronken dat hij aankomende dinsdag zowel de jongste als oudste persoon ooit naar de ruimte brengt. Naast de Nederlander en de multimiljonair stapt ook Nasa-veteraan Willy Funk (82) in de draagraket New Shepard. De vierde inzittende wordt Bezos’ broer Mark.

Daemen is gekozen uit 7.600 mensen die meededen aan een veiling voor een goed doel vorig jaar. De winnaar daarvan deed een bod van 28 miljoen dollar (23 miljoen euro), maar heeft een te drukke agenda om volgende week mee te reizen. Een latere ruimtetocht ligt voor hem of haar in het verschiet. Door de afzegging kwam Daemen alsnog in beeld. Zijn levenslange fascinatie voor de ruimte gaf de doorslag, zegt het ruimtevaartbedrijf van Bezos, Blue Origin, op zijn website.

Tien minuten

‘Ik had hier helemaal niet meer op gerekend’, zegt Daemen in een persbericht. ‘De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden.’

In dat kleine kwartiertje vindt de eerste ruimtereis van Bezos plaats, na voorbereidingen van meer dan twintig jaar. In die tijd voerde hij een publicitaire prestigestrijd met de Britse zakenmagnaat Richard Branson wie de eerste ‘ruimtetoerist’ zou worden. Virgin-baas Branson won die wedloop, door afgelopen zondag naar de ruimte te schieten, negen dagen voor Bezos.

De reizen moeten het startpunt vormen van ‘een nieuw ruimtetijdperk’, aldus Branson na zijn tocht. In de komende jaren wil zowel hij als Bezos de reis naar de Kármánlijn (honderd kilometer boven de aarde, Bezos gaat iets hoger dan Branson) voor alle puissant rijken beschikbaar stellen. Het prijskaartje zal tweehonderd- tot driehonderdduizend dollar bedragen, voor een half uur vertier. Het is niet bekend of en hoe veel Daemen voor zijn trip betaalt.

Ook Elon Musk wil zich spoedig in de sector melden. De Tesla-oprichter heeft nog wildere ambities dan Branson en Bezos: zijn doel is om op niet al te lange termijn een tocht rondom de maan aan te bieden.