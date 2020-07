18 jaar cel en tbs voor Thijs H. wegens drievoudige moord

De officieren van justitie mr. Holthuis (links) en mr. Van Gosen voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Thijs H. Het OM had 24 jaar cel plus tbs en dwangverpleging geëist tegen H. wegens het plegen van drie moorden in mei 2019. Beeld ANP

De tbs moet ingaan als H. een derde van zijn straf heeft uitgezeten, na 6 jaar dus. Dan zou de kans op een succesvolle behandeling het grootst zijn. H. moet daarnaast 103 duizend euro schadevergoeding betalen aan nabestaanden. Het is nog onduidelijk of H. en zijn advocaten tegen de uitspraak in beroep gaan.

In mei 2019 stak de toen 27-jarige Thijs H. in een paar dagen drie wandelaars dood. Eerst een 56-jarige vrouw in de Scheveningse bosjes in Den Haag. Drie dagen later een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man op de Brunssummerheide, niet ver van zijn ouderlijk huis. Na twee ontsnappingen uit een ggz-instelling werd hij op straat opgepakt.

Het belangrijkste twistpunt tijdens de zittingen was de toerekeningsvatbaarheid van Thijs H. De deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was en adviseerden tbs met dwangverpleging. H. zou de moorden in een psychose hebben gepleegd. De verdediging vond daarom dat H. geen celstraf moest krijgen.

Complot

Het openbaar ministerie noemde het PBC-verslag een ‘gemankeerd rapport’ en meende dat H. verminderd toerekeningsvatbaar was. Daarom werd een celstraf van 24 jaar geëist, plus tbs en dwangverpleging. Er zou volgens het OM sprake zijn van een complot van zijn advocaten, ouders en psychiater om H. te instrueren dat hij via codetaal opdracht kreeg om te moorden. Zo zou een beeld geconstrueerd zijn van een langdurige psychose.

De rechter komt deels tot dezelfde conclusie in een zeer uitgebreid vonnis, donderdag in de rechtbank in Maastricht. H. zou de moorden niet in een opwelling hebben gepleegd, omdat hij weloverwogen koos wie hij vermoordde en waar. Een grotere man met een herdershond durfde hij niet aan. Een oudere vrouw met een klein hondje wel. Ook nam hij een geschikt mes mee en zette hij zijn telefoon uit.

Het feit dat er drie dagen tussen de moorden zaten en dat hij in die tijd onder meer de trein pakte, coherente gesprekken voerde met een hulpverlener en ging koken met een vriendin, zou erop duiden dat H. wel degelijk heldere momenten had. Ook dat hij zichzelf moed in moest praten en heavy metal luisterde om ‘in de stemming te komen’ zou bewijzen dat hij doelbewuste keuzes nam.

Psychedelische truffels

Zo zijn er meer verdachte omstandigheden die de rechtbank doen twijfelen aan de wanen. In de maanden voorafgaand aan de moord zocht H. veel informatie op internet over psychopathie en over de link tussen dexamfetamine, het middel dat hij destijds nam, en agressief gedrag. Bovendien was hij zich bewust van de risico's van zijn gebruik van cannabis en psychedelische truffels.

De rechtbank twijfelt vooral aan de codeberichten die hij zou hebben gekregen, de opdrachten om mensen te vermoorden. H. wisselde in zijn verklaringen wanneer hij die geheime codes voor het eerst ontving. Het is volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum mogelijk dat hij zijn wanen achteraf ‘inkleurde’.

In afgetapte gesprekken met zijn ouders zou H. hebben besproken wat het gunstigste scenario was. H. leende een boek over psychoses en sprak met een psychiater, die eerder in talkshow Pauw had verteld dat er sprake kon zijn van bevelshallucinaties. Daarna bekende hij de moorden pas en begon hij te vertellen over zijn wanen.

Maar zijn verhaal klonk volgens deskundigen ‘niet doorleefd’ en hij kon zich bovendien weinig details herinneren over de wanen en de codetaal als er werd doorgevraagd. Uit tests bleek dat H. zijn symptomen aandikte. Ook loog hij over zijn medicijngebruik. Hij ontkende medicatie genomen te hebben waarvan sporen in zijn haren werden aangetroffen. Daardoor is volgens de rechter ook niet vast te stellen hoe de middelen effect hadden op H.'s psychose.

‘De pijn die u heeft veroorzaakt, is immens en blijvend’, zei de rechter tegen H. Bij het voorlezen van het vonnis vertoonde hij, zover te zien, geen emotie.

