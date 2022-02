18 en 23 jaar cel voor daders moordpoging op Enschedese advocaat Philippe Schol

Een buurtbewoner loopt langs de plek aan de Losserstraat in het Duitse Gronau waar advocaat Philippe Schol werd neergeschoten. Beeld Vincent Jannink / ANP

Kort na de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum werd de advocatuur opnieuw getroffen door een ernstige aanslag. Op 6 november 2019, tijdens het uitlaten van zijn hond, werd de Enschedese advocaat Philippe Schol vijf keer beschoten vanuit een auto. Dit gebeurde nabij zijn huis, net over de grens bij Gronau. Hij werd getroffen door een kogel, maar overleefde de slagaderlijke bloeding in zijn been dankzij professionele eerste hulp van omstanders.

Omdat de moord op Wiersum en de daaropvolgende schok die door Nederland ging ‘kennelijk geen invloed hebben gehad’ op de verdachten, eiste de officier in januari relatief hoge en onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen Bert-Jan ten V. (48) en Maikel T. T. (32). De rechter gaat daarin mee, waarbij Ten V.’s straf van 23 jaar hoger uitvalt vanwege een aan de zaak gerelateerde andere beschieting.

‘Dood op bestelling’

Door stiekem, van achteren en vanuit een auto een nietsvermoedende dienaar van de rechtsstaat neer te schieten, hebben de twee volgens de rechter blijk gegeven van een ‘totaal disrespect voor de rechtsstaat’. Met het overnemen van de hoge eis wil de rechter laten zien dat die rechtsstaat weliswaar ‘kwetsbaar is, maar niet weerloos’.

De rechtbank is net als justitie en Schol ervan overtuigd dat de plegers in opdracht van een derde persoon handelden. Een sportschoolhouder werd door Schol, die als curator was belast met de afwikkeling van diens faillissement, verdacht van het witwassen van drugsgeld met zijn fitnesszaak. Vanwege de vermeende fraude én bedreigingen aan het adres van de curator, deed Schol aangifte tegen de man.

In de zaak rond de uitvoering van de aanslag is niet duidelijk geworden of de ‘dood op bestelling’, zoals justitie het noemde, inderdaad in opdracht van de failliete sportschoolhouder gebeurde. Ten V. en T. T. ontkenden iedere betrokkenheid, maar volgens de rechter hebben zij in opdracht ‘een grondig en langdurig voorbereid moordplan’ uitgevoerd.

Briefje achter de ruitenwisser

De rechter baseert dit mede op afgeluisterde gesprekken. Dat die tot stand kwamen door een trucje van justitie, acht de rechter gerechtvaardigd in deze zaak. Na een uitzending van Opsporing verzocht werden de mannen door een anoniem briefje achter de ruitenwisser, afkomstig van justitie, op het televisieprogramma gewezen, waarna ze erover gingen praten en dingen zeiden die door de rechter tegen hen konden worden gebruikt.

Het briefje zat onder de ruitenwisser van een Volkswagen Polo, die de daders gebruikten voor ‘incassoklussen’ – geld ophalen bij personen die bij anderen in het krijt staan. Diezelfde auto is te zien op beveiligingsopnamen waarop even later, buiten beeld, de schoten op Schol te horen zijn. Het voertuig werd gebruikt door Ten V., maar stond op naam van zijn vader. Ten V. beweert de auto vaak te hebben uitgeleend voor geld, zo ook op 6 november 2019.

‘Dat die gebruikt ging worden om te schieten, wist ik niet’, zei Ten V. tijdens de zitting. Uit angst voor wraak weigerde hij te zeggen aan wie hij de auto had uitgeleend. ‘Ik snap dat jullie (rechters, red.) en Schol het willen weten’, zei hij, ‘maar dan breng ik mezelf en mensen die ik liefheb in gevaar.’ Volgens de rechter blijkt nergens uit dat de auto was uitgeleend.

Dagelijks pijnstillers

Schol heeft nog altijd last van de kogel die zijn been trof. Hij heeft constant het gevoel dat zijn been slaapt, met zijn hond kan hij geen lange stukken meer lopen en doorgaans is hij na vijf uur werken op. Om het allemaal vol te houden – ‘Nimmer zal ik accepteren dat ik mijn werk niet meer zal uitvoeren’, zei hij tijdens de zitting – slikt hij dagelijks de maximale hoeveelheid paracetamol.

Ook psychisch heeft de aanslag diepe groeven nagelaten. Op Schol, maar ook op zijn partner, die net als hij zeer geëmotioneerd gebruikmaakte van het spreekrecht tijdens de zitting in januari.