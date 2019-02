18 duizend jongeren halen geen vaccinatie tegen gevaarlijke meningokokken

Wat is meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De verschillende typen van deze bacterie worden aangeduid met letters. In Nederland worden mensen vooral ziek van de typen B, C, W en Y. De meningokokbacterie houdt zich op in keel- en neusholten en verspreidt zich door de lucht via kleine druppeltjes. Besmetting is alleen mogelijk van mens tot mens. Personen die de bacterie bij zich dragen, maar daarvan zelf niets merken, kunnen toch anderen besmetten. Bij gezonde mensen veroorzaakt de bacterie gewoonlijk geen ziekteverschijnselen, maar als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan het leiden tot ernstige aandoeningen als hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Meningokokkenziekte komt voor onder alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij jonge kinderen, tieners en ouderen.