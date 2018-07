17-jarige krijgt maximale straf voor doden Savannah (14)

Een nu 17-jarige jongen is vrijdag veroordeeld voor doodslag op de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Hij krijgt de zwaarst mogelijke straf voor zijn leeftijdscategorie: twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Dit is conform de eis van de officier van justitie. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, kan deze eventueel worden omgezet in volwassenen-tbs, mocht de behandeling nog niet zijn voltooid.

Het Openbaar Ministerie verdacht de jongen uit Den Bosch ervan in juni vorig jaar Savannah met voorbedachten rade te hebben gedood. Het meisje werd op zondag 4 juni 2017 dood gevonden in een sloot op een industrieterrein in haar woonplaats, nadat ze enkele dagen was vermist. De jongen, S., is blijven ontkennen dat hij iets te maken heeft met de dood van Savannah.

Volgens de Utrechtse rechtbank is moord (voorbedachten rade) in deze zaak niet bewezen, maar doodslag wel. Het kan volgens de rechter niet anders dan dat S. in dezelfde sloot is geweest als waarin Savannah is gevonden. Op de trappers van zijn fiets is modder aangetroffen uit die sloot, als ook op zijn kleding.

Andere jongen

S. zou boos zijn geweest dat Savannah ook nog een andere jongen zag. Zij hebben geworsteld, vlak voor haar dood. Wat er precies is gebeurd, weet alleen S., die ervoor heeft gekozen niet te verklaren over de toedracht. Maar zeker is volgens de rechtbank dat alleen hij de sloot levend verliet.

‘De verdachte legde wisselende verklaringen af die soms overduidelijk onjuist waren. Dit maakt, met het andere bewijsmateriaal zoals de gevonden spullen van Savannah bij hem thuis en zijn gedrag op sociale media, dat vaststaat dat hij Savannah van het leven heeft beroofd’, aldus de rechter. Dat hij boos op haar was, zoals bleek uit zijn uitingen op sociale media, is echter geen bewijs voor een concreet vooropgezet plan om haar van het leven te beroven.’

Dat hij slechts summier heeft willen verklaren, maakt de zaak nog erger, vindt de rechter. ‘De onzekerheid blijft over wat er die dag precies is gebeurd. Omdat het lichaam langer in het water heeft gelegen, was het voor de familie niet mogelijk volwaardig afscheid van haar te nemen.’

Narcistische trekken

Volgens deskundigen heeft S. narcistische trekken en is zijn geestelijke ontwikkeling achtergebleven. Hij wordt agressief als hij zich gekrenkt voelt. Voor deze ‘zorgelijke problematiek’ moet hij langdurig en intensief behandeld worden, aldus de rechter.

S. zelf was vrijdagochtend niet bij de uitspraak aanwezig. De aanwezigheid van de pers zou hem te veel stress opleveren. De inhoudelijke behandeling van de zaak heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden, omdat de verdachte minderjarig is.

Savannah werd 1 juni vorig jaar als vermist opgegeven. Zij bleek die donderdag een afspraakje te hebben gehad met de toen 16-jarige S.. Ze had hem via een chatgroep leren kennen. De jongen werd de nacht na de vondst van haar lichaam aangehouden.

Camerabeelden

Volgens het Openbaar Ministerie tonen camerabeelden, dna-sporen op een frisdankblikje en chatgesprekken aan dat de verdachte die donderdag 1 juni met Savannah samen was vlak bij de plek waar haar lichaam is gevonden. Op de camerabeelden is ook te zien hoe hij kort na die ontmoeting wegrijdt op haar fiets.

Er is meer bewijs tegen hem. De politie vond bij een huiszoeking in zijn slaapkamer spullen van Savannah, die zij op de dag van haar verdwijning bij zich had. Kort na die donderdag wiste hij chatgesprekken met Savannah, paste hij socialemedia-accounts aan en construeerde hij met een vriendin een vals alibi voor de bewuste donderdag.