157 doden door vliegtuigcrash van Ethiopian Airlines

Volgens de staatsomroep waren er 149 passagiers van 33 nationaliteiten en acht bemanningsleden aan boord. Het kantoor van de Ethiopische premier Abiy Ahmed sprak via Twitter condoleances uit aan ‘alle families die hun dierbaren aan boord van het vliegtuig’ verloren hebben.

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in Addis Abeba verbroken. Het vliegtuig was toen ter hoogte van de plaats Bishoftu op ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad.

Ethiopian Airlines, een vliegmaatschappij die wordt beheerd door de Ethiopische staat, vliegt naar veel bestemmingen in Afrika. Het heeft over het algemeen een goede reputatie voor veiligheid, hoewel in 2010 een vliegtuig neerstortte in de Middellandse Zee nadat het was vertrokken uit Beirut. Daarbij overleden 90 mensen.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.