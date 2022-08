150 asielzoekers uit Ter Apel met spoed overgeplaatst naar Apeldoorn

Een bus brengt asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar een andere opvanglocatie. Beeld ANP

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) benaderde de gemeente Apeldoorn afgelopen woensdag al of zij met spoed voor vier nachten plek kon bieden aan een aantal asielzoekers. De gemeente gaf vanwege de ‘onhoudbare situatie in Ter Apel’ gehoor aan de oproep. Sporthallen Mheenpark en Zuiderpark waren eerder deze zomer al ingericht op de komst van Oekraïense vluchtelingen, maar bieden nu dus een tijdelijk thuis aan asielzoekers.

Het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel is al maandenlang overvol, omdat de doorstroom verderop in de asielketen stokt. Statushouders hebben moeite om een woning te vinden, waardoor ze lang blijven hangen in asielzoekerscentra. Als gevolg van de drukte in Ter Apel slapen met regelmaat honderden asielzoekers buiten het aanmeldcentrum. Dinsdag- en woensdagnacht werd met zo’n 700 buitenslapers een nieuw dieptepunt bereikt.

Omwonenden van de twee sporthallen kregen volgens De Stentor donderdagmiddag een brief in de bus over de komst van de asielzoekers. Bij aankomst van de eerste vluchtelingen in Sporthal Zuiderpark, halverwege de avond, ontstond wat ‘commotie’, maar die werd door politie en beveiligers in de kiem gesmoord. Tegen middernacht stuurde de politie de laatste vluchtelingen naar binnen.

Na hun verblijf in Apeldoorn worden de vluchtelingen overgeplaatst naar een nieuwe crisisnoodopvang in Doetinchem. De gemeente daar is al langer bezig om de locatie naast het politiebureau klaar te maken voor de opvang van zo’n 225 asielzoekers. In Doetinchem moeten ze zeker drie maanden kunnen verblijven.