15 jaar na de verdwijning Madeleine McCann is er een nieuwe verdachte aangewezen

Beeld Reuters

Het is voor het eerst sinds 2007, het jaar van de verdwijning, dat het Portugese Openbaar Ministerie een officiële verdachte aanmerkt in de geruchtmakende zaak. In dat jaar werden onder meer de ouders van het meisje tijdelijk tot verdachten bestempeld. Madeleine verdween ’s avonds uit haar slaapkamer in het toeristische resort van Praia da Luz, terwijl haar ouders vlakbij in een tapasrestaurant zaten met vrienden.

Van de man die nu tot ‘arguido’ is uitgeroepen, een Portugese term voor een officiële verdachte die nog niet is aangeklaagd, is de naam niet bekend gemaakt. De Duitse autoriteiten meldden echter in de zomer van 2020 de veroordeelde kindermisbruiker en drugsdealer Christian Brückner, een Duitser, als vermoedelijke dader te zien. Ze gaan ervan uit dat Madeleine is vermoord.

Volgens de Duitse krant Bild is Brückner degene die nu door Portugal als formele verdachte is aangemerkt. De autoriteiten hebben dit niet bevestigd.

Verjaring

Brückner zit in Duitsland in de gevangenis voor het verkrachten van een 72-jarige vrouw in hetzelfde deel van de Algarve waar Madeleine verdween. Hij ontkent betrokkenheid bij die verdwijning.

De Duitser woonde tussen 1995 en 2007 in de Algarve en voerde onder meer inbraken uit in hotels en vakantieappartementen. Op basis van telefoongegevens is vastgesteld dat hij in de buurt was toen Madeleine verdween, maakte de Duitse aanklager in 2020 bekend. De dag erna werd zijn auto, een Jaguar, op andermans naam gezet.

Waarom de Portugese aanklager juist nu een nieuwe verdachte aanwijst, is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat misdaden waar een maximumstraf van tien jaar of meer op staat in Portugal na vijftien jaar verjaren.

Roddelpers

Weinig ontvoeringszaken zijn zo breed uitmeten als die rond ‘Maddie’, in het bijzonder in de Britse media. Dit kwam mede doordat haar ouders, twee artsen uit Leicestershire, bedreven bleken in de omgang met de media en zo met succes de aandacht voor de zaak wisten vast te houden.

Daarbij kregen de ouders, die tot halverwege 2008 als ‘arguido’ waren aangemerkt, het ook zelf zwaar te verduren. Zo werd moeder Kate McCann in de Britse roddelpers verdacht gemaakt omdat ze niet verdrietig genoeg zou ogen voor de camera’s. Het stel kreeg in 2008 een schadevergoeding van 550 duizend pond en excuses van krantengroep Express Newspapers voor foutieve en lasterlijke berichtgeving.

Door de jaren heen vonden verschillende politieonderzoeken plaats, waarbij meerdere mensen werden ondervraagd. Tot een doorbraak is het tot dusverre niet gekomen.