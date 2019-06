15 jaar na Ayaan is vrouwenbesnijdenis wijder verspreid dan gedacht, ook in Nederland

Goedemiddag,

Oproepen tegen vrouwenbesnijdenis, hadden we die niet al eerder gehoord? Intussen zette Limburg een stap waaraan het Binnenhof nog niet toe is.

ONDERZOEK VAN DE DAG

Genitale verminking bedreigt meer meisjes dan gedacht

Genitale verminking om religieuze redenen, met alle ingrijpende lichamelijke en mentale gevolgen van dien, is een thema met een lange politieke geschiedenis. Al in 1993 werd in Nederland in een officiële verklaring gesteld dat het besnijden van meisjes strafrechtelijk verboden was. Pas in 2006 kwam er een actief preventie- en vervolgingsbeleid, niet in de laatste plaats door de aanhoudende inspanningen van het toenmalige roemruchte VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, die er een belangrijk speerpunt van maakte in haar strijd tegen vrouwenonderdrukking in de islam.

Hirsi Ali wilde destijds ver gaan. Zo pleitte zij voor een jaarlijkse medische controle van alle hier wonende meisjes met ouders uit de risicolanden. Dat stuitte op juridische bezwaren. Wel kwam er onder artsen veel aandacht voor het onderwerp en werden opeenvolgende bewindslieden niet moe te benadrukken dat hier een ‘zero tolerance-beleid’ van kracht is: ouders die betrapt worden, kunnen rekenen op vervolging.

Dat heeft niet kunnen voorkomen dat volgens een vandaag verschenen inventarisatie ruim 40 duizend vrouwen in Nederland besneden zijn. Een groep van zeker 4200 meisjes loopt het risico de ingreep te moeten ondergaan zodra zij zich wagen in het land van hun ouders. Landen als Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak gaan hierin voorop.

Hoe lastig controle is in de praktijk, mag blijken uit het feit dat er al jaren geen zaken bekend zijn waarin ouders zijn bestraft. De huidige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, komt vandaag op zijn beurt ook niet veel verder dan de vaststelling dat het besnijden van meisjes ‘mensonterend’ is. En opnieuw, met de schoolvakantie voor de boeg, doet hij een oproep aan alle artsen en verpleegkundigen om signalen van genitale verminking te melden bij de politie.

ONDERTUSSEN IN...

De SP

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen en aftredend partijvoorzitter Ron Meyer luisteren naar partijleden tijdens de partijraad in Amersfoort. Beeld Freek van den Bergh

Er moet iets veranderen bij de SP, daarover waren alle aanwezigen op de partijraad in Amersfoort het in het weekeinde wel eens. Maar de opvolger van aftredend partijvoorzitter Ron Meyer krijgt geen eenvoudige opdracht, want een panacee is er niet. Net als de actieve leden verschillen de SP-stemmers immers nogal van mening over wát er dan moet veranderen, analyseert verslaggever Dion Mebius: ‘27 procent vindt de partij te links als het over klimaat gaat, tegenover 23 procent die zegt dat de partij te veel naar rechts helt. Immigratie? ‘Te links’, stelt 42 procent. ‘Te rechts’, vindt 25 procent.’

‘Er is niet één toverknop’, zei ook Ron Meyer nadat hij de vele tientallen insprekers had bedankt. Maar misschien wel een houvast: ondanks alles toont het partijkader zich onverminderd strijdbaar en loyaal. ‘Veel vaker dan boegeroep klinkt na een bijdrage aan de microfoon geklap', aldus Mebius. ‘En na een gloedvol betoog van wethouder Lian Veenstra uit Stadskanaal over de toegevoegde waarde van de SP, houdt niet iedereen in de zaal het droog.’

EN DAN DIT NOG

Sommer op maandag

‘Deze week kregen de gemeenten de laatste oekazes hoe ze hun inwoners van het gas af kunnen halen. Eerder waarschuwde minister Ollongren dat ‘als gemeenten en provincies in conservatisme blijven steken, het Rijk positie moet bepalen’. Dat noemen wij een dreigement. De hele gang van zaken is uit democratisch oogpunt twijfelachtig, maar daarover lijken weinig mensen zich te bekreunen.’

Sommer op maandag!

Martin Sommer Beeld de volkskrant

Nasleep Afghanistan

De ingrijpendste Nederlandse militaire missie van de laatste decennia galmt nog altijd na op het Binnenhof. Altijd waren er vragen over nut en noodzaak van onze bemoeienis met Uruzgan, altijd de vraag of we de situatie wel onder controle hadden. Die vraag gold ook het lot van de krijgsgevangenen die de Taskforce Uruzgan maakte tussen 2006 en 2010. Keer op keer vroeg de Kamer om de verzekering dat zij niet ten prooi zouden vallen aan martelingen door de Afghaanse veiligheidsdienst. Dat gebeurde ook niet, rapporteerde het kabinet Rutte I in 2011. Maar nu - en niet voor het eerst - zijn er toch slachtoffers die anders getuigen. Kamervragen zijn op komst.



Limburg voorop

Terwijl in de Tweede Kamer het kamp van de voorstanders van meer directe democratie bij elke verkiezing groeit, blijft de praktijk achter. Het referendum dat we even hadden, werd door het kabinet vorig jaar alweer afgeschaft. Terwijl datzelfde kabinet nog broedt op een reactie op de staatscommissie-Remkes, die het referendum opnieuw op de agenda zette, besloten ze in Limburg vandaag daar niet langer op te wachten en over te gaan tot invoering van een provinciaal referendum.

Oud-minister gehoord

De advocaten van oud-piloot Julio Poch mogen onder anderen oud-justitieminister Ernst Hirsch Ballin horen in Pochs procedure tegen de Nederlandse staat. Poch meent dat Nederland onrechtmatig heeft gehandeld toen hij met hulp van de Nederlandse overheid door Spanje werd uitgeleverd aan zijn vaderland Argentinië. Daar werd hij vervolgd voor deelname aan de zogeheten dodenvluchten in de jaren tachtig, maar in 2017 vrijgesproken. Hij is nu uit op eerherstel.

