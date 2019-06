15 jaar cel voor stalking en moord op Utrechtse studente

Politieonderzoek aan de Bosboomstraat in Utrecht, waar op 11 juli vorig jaar de 24-jarige studente Laura dood werd aangetroffen. Beeld ANP

Het is een relatief hoge straf voor moord op een (ex)partner, maar lager dan de eis van de officier van justitie, 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Zo bang was Laura voor haar ex dat ze een alarmknop in huis had in directe verbinding met de politie. Sinds de relatie na twee jaar voorbij was, begin juni 2018, stalkte hij haar. ‘Ook al zei het slachtoffer dat zij geen contact meer wilde, hij bleef haar lastig vallen’, aldus de rechter. ‘Ook na diverse meldingen bij de politie en zogenoemde STOP-gesprekken, en een contactverbod.’

De rechter gelooft niets van de versie van de verdachte, dat hij tijdens het stappen die nacht zo veel drugs had gebruikt dat hij haast per toeval bij haar aan de deur stond die ochtend. En dat hij haar daar in huis per ongeluk heeft gedood. ‘Hij heeft gewacht tot zij alleen was’, oordeelt de rechter. ‘Hij heeft de treintijden van Amsterdam naar Utrecht opgezocht om te weten hoe laat ze thuis zou komen. Het mes waarmee hij haar had gedood kwam uit zijn huis. Hij had handschoenen bij zich.’ Dat hij die spullen bij zich had, bewijst volgens de rechter dat hij van plan was haar te doden.

De man heeft ook vorige ex-vriendinnen gestalkt. Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat de man kampt met onder meer een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank neemt het advies van de deskundigen om de man tbs met dwangverpleging op te leggen over. ‘Het gevaar voor herhaling is groot en de rechtbank wil voorkomen dat de man onbehandeld terugkomt in de maatschappij.’