147 besmettingen in één slachthuis: hoe heeft het zover kunnen komen?

‘Geen bewijs voor besmetting door vlees’

Als er een grote corona-uitbraak is in een slachterij heeft dat dan ook gevolgen voor de consument? Kan hij bijvoorbeeld besmet raken door het vlees dat is bewerkt door slachter met covid-19?

Kan mijn vlees besmet zijn?

Er is geen bewijs dat consumenten via vlees besmet kunnen raken met het coronavirus. Het virus heeft een levend mens of dier nodig om in leven te blijven of uit te kunnen groeien, zegt woordvoerder Lex Benden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). ‘Als het virus al op vlees zou komen dan duurt het enkele dagen voordat het bij de consument terechtkomt. Dat maakt de kans erg klein dat het dan nog leeft. Bovendien worden eventuele virussen gedood bij de bereiding van het vlees.’ Ook volgens het Voedingscentrum en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid zijn er geen aanwijzingen dat het coronavirus via voedsel wordt overgedragen. Het RIVM en de NVWA adviseren wel de gebruikelijk hygiëne in acht te nemen bij het bereiden van vlees.

Is er extra risico op verspreiding van virus door de koude lucht in bedrijven waar vlees wordt verwerkt?

Het coronavirus verspreidt zich makkelijker in een koude dan in een warme omgeving, zegt viroloog Ab Osterhaus. ‘Een buisje met het virus zetten we in de koelkast omdat het daar langer goed blijft. We weten dat de degradatie van het virus bij hogere temperaturen sneller gaat. Als het buiten warm wordt, heeft het virus minder kans door oplopende temperatuur en uv-straling.’ Osterhaus onderstreept dat het niet duidelijk is of de besmette werknemers het virus hebben opgedaan in de bedrijven, tijdens hun dagelijkse transport of in de woonruimten waarin ze dicht bij elkaar verblijven.

In hoeverre de huidige afname van het aantal besmettingen verband houdt met de zomerse temperaturen is moeilijk te zeggen. ‘De vraag is waar we de huidige reductie aan te danken hebben: het afstand houden? Het handen wassen? Of speelt het klimaat ook een rol? Het is lastig de rol van de individuele componenten te bepalen.’