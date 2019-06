14 militairen in opleiding gewond na blikseminslag op oefenterrein Ossendrecht

In totaal waren er veertien aspirant-militairen van 16, 17 en 18 jaar betrokken bij het incident. De 18-jarige jongen werd volgens zijn school, het ROC Zadkine, vanochtend met zijn groep overvallen door het onweer. ‘Hij is met zijn rug tegen een boom gaan zitten', zegt woordvoerder Robbert Poort. ‘En in die boom is de bliksem ingeslagen.’ De student heeft volgens hem ernstige longschade en brandwonden opgelopen, maar zou nu wel stabiel zijn. Hij is in de loop van woensdagmiddag naar een gespecialiseerd brandwondencentrum in Antwerpen overgebracht.

De dertien andere jonge militairen in opleiding raakten lichtgewond. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht ter controle, maar konden later op woensdag weer naar huis.

De tieners waren op oefening bij de luchtmacht. Ze bivakkeerden drie dagen lang op de Ossendrechtse Heide, waar ze werden onderwezen in beveiligingstaken. De leerlingen volgen een zogeheten VeVa-opleiding (Veiligheid en Vakmanschap) die hen voorbereidt op een mogelijke functie bij Defensie. Ze zitten in het eerste leerjaar van de mbo-opleiding aan het roc, waarbij ze praktijkweken volgen bij de marine, landmacht en luchtmacht.

Het KNMI kondigde vanochtend code geel af voor Nederland en waarschuwde voor zware onweersbuien en windstoten in heel Nederland. De oefening werd daarvoor niet afgeblazen. ‘Er wordt altijd op onweer gelet’, aldus een woordvoerder van defensie. ‘Maar als militair word je wel eens nat.’ Volgens Defensie zal geen strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld naar het incident.

Op het oefenterrein in Ossendrecht was in 2016 ook al sprake van een ongeluk, toen een 35-jarige commando om het leven kwam na een incident op de schietbaan. Een collega schoot tijdens een anti-terreuroefening door een doek, terwijl hij niet wist dat daarachter een militair stond. Later bleek dat het ‘schiethuis’ onveilig was en niet was gekeurd.