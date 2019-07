‘13 Reasons Why schept een veel te romantisch beeld van zelfmoord. Het is beter dat de serie stopt’

Katherine Langford als Hannah Baker in 13 Reasons Why. Beeld Netflix

Ad Kerkhof, hoogleraar Vrije Universiteit, expert in zelfmoordpreventie

‘Het is goed dat Netflix 13 Reasons Why aanpast, want eerder waren ze daar niet toe bereid. Ik begrijp alleen niet dat de serie in zijn huidige vorm op Netflix is verschenen, want op voorhand zijn er veel waarschuwingen geweest van experts. Netflix beweert dat er psychologen betrokken waren bij de serie, maar dan hebben ze de verkeerde specialisten ingehuurd.

‘Je kunt de kritiek op 13 Reasons Why vergelijken met de kritiek op de Duitse televisieserie Tod eines Schülers uit de jaren tachtig. Veronica wilde de serie in Nederland uitzenden, maar daar hebben we een stokje voor gestoken. Ook toen was er een verband te zien tussen stijgende zelfmoordcijfers en de verschijning van de serie in Duitsland.

‘Ik weet dat er nog geen sluitend bewijs gevonden is voor de stijging van het aantal zelfmoorden onder jongeren in 2017 en 13 Reasons Why, maar wat mij betreft is de link met de serie duidelijk. 13 Reasons Why schept een veel te romantisch beeld. Het is beter dat de serie stopt.’

Anke Wammes, voorlichter bij 113online, de hulplijn voor zelfmoordpreventie

‘Ik denk niet dat series zoals 13 Reasons Why moeten verdwijnen. Op het vlak van pesten, verslaving en seksueel misbruik is de serie taboedoorbrekend. De serie toont aan dat het leven niet altijd over rozen gaat en maakt ingewikkelde thema’s bespreekbaar. Wat ontbreekt is de boodschap dat praten over problemen helpt. De hoofdpersoon Hannah probeert hulp te vragen door contact te leggen met haar mentor. Dat mislukt. Hierdoor wordt de kijker ontmoedigd om zelf hulp te zoeken en te praten over zijn of haar problemen.

‘Tegelijkertijd brengt 13 Reasons Why zelfmoord als een oplossing voor de problemen van de hoofdpersoon. Dat gaat veel te ver. We vinden het dan ook verwonderlijk dat het twee jaar duurde, voordat Netflix de expliciete zelfmoordscène heeft verwijderd. Dat druist in tegen alle kennis die er is over verantwoorde berichtgeving in de media.

‘Ook vloggers, die een belangrijke informatiebron voor jongeren zijn, krijgen steeds meer vragen over zelfmoord van hun volgers. We zijn blij dat influencers als de Nederlandse youtuber Mascha Feoktistova (@beautygloss) bereid zijn om die vragen te beantwoorden. Ze laten steeds vaker zien dat het normaal is om jezelf even rot te voelen en dat hulp echt helpt.’

Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie (Curium-LUMC)

‘Het was verstandiger geweest als Netflix van te voren meer had nagedacht over het in beeld brengen van jongeren die in psychische nood zitten. In 13 Reasons Why wordt die nood enigszins geromantiseerd. Dat is gevaarlijk, zeker bij jongeren, omdat die meer beïnvloedbaar zijn dan volwassenen.

‘Ik denk dat de manier waarop jongeren reageren op een serie als 13 Reasons Why vergelijkbaar is met hoe ze reageren op bekende Nederlanders die zich uitspreken over zelfmoord of zelfs besluiten om zelfmoord te plegen. Ze gaan zich spiegelen aan de personages of BN’ers. Het verwijderen van één scène gaat die problematiek niet oplossen.’