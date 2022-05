13-jarige Sedar niet doodgeschoten vanwege sneeuwbal maar onschuldig slachtoffer ripdeal

Blauwe ballonnen, de favoriete kleur van Sedar Soares, werden uitgedeeld tijdens de herdenking, een jaar na zijn dood. Beeld Guus Dubbelman

Dat blijkt uit onderzoek van een coldcaseteam van de politie Rotterdam. Sedar was ‘op het verkeerde moment op de verkeerde plaats’, schrijft het team in een verklaring. Hij zou zijn geraakt door een verdwaalde kogel en het ‘toevallige en volstrekt onschuldige slachtoffer’ zijn geworden van een zogenoemde ripdeal, waarbij criminelen elkaar beroven. Sedar raakte zwaar gewond door de kogel en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Het is volgens de politie ‘een belangrijke stap’ in het onderzoek naar de dood van de jongen. Lang werd gedacht dat Sedar op 1 februari 2003 werd doodgeschoten door een woedende bestuurder. Diens auto werd geraakt door sneeuwballen die de 13-jarige jongen en zijn vrienden op die dag gooiden voor het metrostation Slinge in Rotterdam. Maar dat scenario is volgens de politie nu definitief van de baan.

Nieuw scenario

Het coldcaseteam vroeg twee jaar geleden opnieuw aandacht voor de zaak. Volgens de politie hebben zich daardoor nieuwe getuigen gemeld die met nieuwe informatie kwamen over de toedracht van Sedars dood. ‘De combinatie van de eerdere onderzoeksbevindingen en de nieuwe verklaringen van getuigen leidt ertoe dat het coldcaseteam nu uitgaat van een nieuw scenario.’

Een dader is nooit gepakt. Na uitgebreid onderzoek van 25 rechercheurs hield de politie nog wel een verdachte aan. In eerste instantie kreeg hij vijftien jaar cel van de rechter, maar toen twee getuigen besloten hun verklaringen in te trekken, werd hij vrijgesproken. Omdat er verder geen nieuwe informatie was, sloot de politie de zaak in 2006.

Beloning uitgeloofd

Bijna twintig jaar na de dood van Sedar is er nog steeds veel onduidelijk over zijn dood. De politie hoopt dat door het naar buiten brengen van het nieuwe scenario meer getuigen zich zullen melden. Zij hebben mogelijk belangrijke informatie over de ripdeal en de dood van de jongen.

‘Er moeten meer mensen zijn die weten wat vooraf, tijdens en erna is gebeurd’, aldus de politie. ‘De hoop is dat de omstandigheden voor deze mensen inmiddels ook zijn veranderd, waardoor zij hun verhaal nu wel bij ons willen doen.’

Het Openbaar Ministerie looft 40 duizend euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak. Getuigen kunnen zich ook anoniem melden. De politie heeft ‘sterke aanwijzingen’ dat mensen binnen de Antilliaanse gemeenschap mogelijk meer informatie hebben over de zaak en roept hen op zich te melden. Daarvoor zijn ook mogelijkheden op de Antillen.