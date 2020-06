13-jarige Belgische jongen vrij na ontvoering van 42 dagen

De persconferentie waarbij details werden gegeven van de ontvoering van de 13-jarige jongen. Beeld BELGA

Op 20 april vielen gewapende mannen ’s nachts een woning binnen in Genk, een stadje in Belgisch Limburg, en ontvoerden met geweld de oudste zoon in huis. Een paar uur later ontving het gezin een sms’je: ‘5 miljoen euro of je ziet je zoon niet meer terug.’

In de nacht van zondag op maandag werd de 13-jarige jongen vlak bij zijn ouderlijk huis vrijgelaten. Hij heeft 42 dagen vastgezeten, waarmee dit de langste ontvoering ooit is in België sinds de gruwelijke reeks ontvoeringen en moorden door Marc Dutroux in de jaren negentig van de vorige eeuw.

De ontvoering is wekenlang stilgehouden om het leven van de jongen niet in gevaar te brengen. Achter de schermen werkten ondertussen meer dan honderd agenten aan het onderzoek. Na de vrijlating van de jongen heeft de politie direct een grootscheepse huiszoekingsactie opgezet in de omgeving van Genk, en ook in Antwerpen, waarbij maandag zeven verdachten zijn opgepakt. Hiervan is er een alweer onder voorwaarden vrijgelaten.

De verdachten blijken actief in een kring van geradicaliseerde moslims, waarvan de bekendste vorig jaar nog is veroordeeld voor het ronselen van Syriëgangers. Het parket Limburg, dat de zaak in behandeling heeft, heeft nog niets bekendgemaakt over het motief van de daders. Vermoedelijk ging het de daders gewoon om geld, zegt advocaat Luk Delbrouck, die de familie bijstaat.

Drugssmokkel

Het zou publiekelijk bekend zijn geweest dat de Koerdische familie, waartoe de 13-jarige jongen behoort, miljoenen heeft verdiend aan drugssmokkel via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De oom van de jongen is hiervoor vorig jaar tot 15 jaar cel veroordeeld. Ook werd 8 miljoen euro in beslag genomen, meldt de Belgische omroep VRT. In het opsporingsonderzoek heeft de Belgische politie samengewerkt met Nederlandse, Franse en Amerikaanse politie en justitie. Zo zouden de verdachten in beeld zijn gekomen.

De Belgische justitie wil niet zeggen of er losgeld is betaald. Volgens Belgische media is dat wel waarschijnlijk, maar mogelijk gaat het om een lager bedrag van 330 duizend euro. Op het Belgische journaal heeft openbaar aanklager Guide Vermeiren wel bevestigd dat er herhaaldelijk contact is geweest tussen de ontvoerders en de familie, waarbij om losgeld is gevraagd. Ook zei hij dat er gedurende de gijzeling twee keer een teken van leven van de jongen met de familie is gedeeld.

De jongen zou tijdens zijn ontvoering goed zijn behandeld. Er zijn geen tekenen dat er geweld tegen hem is gebruikt. Ook psychisch zou hij er redelijk aan toe zijn, al wordt niet uitgesloten dat de shock later komt. Het gezin krijgt psychische ondersteuning.

Omdat het gezin direct alarm heeft geslagen nadat de jongen werd ontvoerd, kon het opsporingsonderzoek snel in stilte worden gestart. In eerste instantie zou het onderzoek zich hebben gericht op het drugsmilieu rond de familie. Behalve de oom is ook de vader van de jongen veroordeeld voor drugssmokkel. Hij zou zijn straf van zes jaar thuis uitzitten met een elektronische enkelband, zo meldt Het Laatste Nieuws. Aangenomen werd dat de ontvoering het gevolg was van een interne ruzie na een misgelopen drugstransport, maar dit spoor liep dood, waarna het onderzoek zich verplaatste richting de opgepakte moslim-extremisten.