12 miljoen Oekraïners op de vlucht, Duitsland vangt na buurlanden de meeste vluchtelingen op

Lange rij Oekraïense vluchtelingen, begin maart - vlak na de Russische inval - op het centraal station in Warschau, Polen. Beeld Getty

12 miljoen Oekraïners op de vlucht, waarvan de helft in eigen land

Er zijn op dit moment bijna 12 miljoen Oekraïners gevlucht voor de Russische invasie, aldus VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. 5,6 miljoen vluchtelingen zijn geregistreerd in andere Europese landen, waaronder Rusland. Het aantal intern ontheemden is eind juni gepeild op 6,2 miljoen.

Begin mei waren nog 8 miljoen Oekraïners op de vlucht in eigen land, maar deze afname zal ook deels zijn veroorzaakt doordat personen de grens inmiddels zijn overgestoken. Het aantal vluchtelingen in het buitenland is sinds begin mei toegenomen met 1,3 miljoen. Opgeteld lijkt de totale hoeveelheid vluchtelingen wel afgenomen, maar omdat mogelijk niet iedereen wordt geregistreerd, is dit onzeker.

In West- en Centraal-Oekraïne zijn minder intern ontheemden, zo blijkt uit de tellingen. De afname is zichtbaar sinds het Russische offensief is geconcentreerd op het oosten en zuiden van het land. Daardoor keren vermoedelijk dus meer mensen terug naar huis in het westen en midden van het land. 3,8 miljoen intern ontheemden komen uit het oosten van Oekraïne.

Meeste Oekraïners bevinden zich in buurlanden, Duitsland telt er 893 duizend

Van de 5,6 miljoen Oekraïense vluchtelingen die naar het buitenland zijn gevlucht, zijn er ongeveer 2,5 miljoen verder gereisd dan de omliggende landen. De meesten daarvan zijn opgevangen in Duitsland (893 duizend), gevolgd door Tsjechië (391 duizend) en Turkije (145 duizend).

In Nederland zijn 69 duizend Oekraïners geregistreerd, per inwoner meer dan bijvoorbeeld in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Het aantal vluchtelingen in Nederland neemt nog maar licht toe, 50 duizend personen bevinden zich in een opvang van de overheid.

Van alle landen telt Rusland opmerkelijk genoeg de meeste Oekraïners: 1,6 miljoen. Het is niet bekend in hoeverre Oekraïners vrijwillig naar Rusland vertrekken; de Verenigde Staten spraken afgelopen week van deportaties.