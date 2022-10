12 jaar cel voor doodrijden motoragent: ‘We krijgen Arno nooit meer terug, laat die chauffeur maar boeten’

Agenten vormen op 16 juli 2021 in Rotterdam een erehaag bij de uitvaart van hun collega Arno de Korte, die op 7 juli 2021 om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen in het Waalhavengebied. Beeld ANP

Joke de Korte ziet er kwetsbaar uit, leunend op haar rollator. Ze staat bij de zij-ingang van de Rotterdamse rechtbank en is bijna een uur te vroeg. Straks vellen rechters hun oordeel over de vrachtwagenchauffeur die vorig jaar haar 47-jarige zoon, motoragent Arno de Korte, heeft doodgereden.

In de tas van haar rollator zit een ingelijste zwart-wit foto van Arno. ‘Kijk’, zegt de 78-jarige vrouw, ‘die gaan we zo meteen op een tafel in de rechtszaal zetten, naast zijn motorhelm. Ik wil dat de tegenpartij hem ziet.’

Vijf weken geleden eiste het OM 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Willem M, die de motoragent met opzet zou hebben aangereden, en hem honderden meters meesleurde onder zijn truck. De Korte hoopt op een hogere straf, maar rekent er niet op. ‘Als nabestaande is het nooit genoeg.’

Naast haar hangt een groot spandoek, met een foto van Arno en de tekst ‘Onze lieve vriend is er niet meer’. Het is opgehangen door motorrijders, die met z’n dertigen naar de rechtbank zijn gereden. Ze hebben het slachtoffer leren kennen als hun rij-instructeur of als collega bij de politie. Vrijwel allemaal dragen ze een geel hesje met zijn foto op hun rug.

Herdenking en steun

De Korte put er kracht uit. ‘Het is zo fijn dat zoveel mensen om Arno geven. Ook zijn collega’s liepen met hem weg, hij had een hart van goud. Echt waar. Ik begrijp nog steeds niet dat iemand hem bewust uit mijn leven heeft gerukt. Terwijl Arno gewoon zijn werk deed.’

Op 7 juli 2022, precies een jaar na het ongeluk, waren de motorrijders er ook. ‘Toen zijn ze op de motor langs mijn huis gereden. Om Arno te herdenken en mij te steunen. Het hele dorp liep uit, het was een fenomenaal gezicht.’

Bij de rechtbank wordt het steeds drukker. Een woordvoerder zegt te rekenen op zo’n 135 bezoekers, van wie een deel niet naar de publieke tribune kan, maar de uitspraak moet volgen in een videozaal.

Op tal van politiebureaus is een livestream beschikbaar. De zaak heeft veel losgemaakt bij collega’s, mede doordat er al langer verhalen gingen over Willem M. Hij werd gezien als een ‘tijdbom’, en je kon hem maar beter aanhouden met een auto dan met een motor. Tijdens de laatste rit van Arno de Korte, in de rouwauto, stonden ruim duizend dienders langs de weg, die salueerden.

Beladen uitspraak

Als de belangstellenden door beveiligingspoortjes zijn geloodst, neemt de voorzitter van de rechtbank het woord. Hij klinkt bijna plechtig, alsof hij beseft hoe beladen deze uitspraak is: ‘De verdachte wilde vandaag niet komen, dat hebben we te respecteren’.

Volgens de rechtbank staat vast dat Arno de Korte de verdachte een volgteken gaf op de Waalhavenweg in Rotterdam, vlak voor een afslag naar rechts. De Korte reed meer dan 20 seconden voor de vrachtwagen uit. Uiteindelijk gaf de agent een stopteken en minderde hij vaart op de uitvoegstrook. M. nam geen gas terug, hij zou De Korte ‘welbewust en opzettelijk’ hebben aangereden, met een snelheid van 44 kilometer per uur.

De rechters rekenen M. aan dat hij geen spijt heeft betuigd en eerder is veroordeeld voor een aanrijding met een agent, in 2015. Die raakte een arm kwijt.

Omdat de verdachte door stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar is, krijgt hij tbs met dwangverpleging. Daar komt 12 jaar gevangenisstraf bovenop, zoals geëist, plus 250 duizend euro schadevergoeding aan de nabestaanden en de politie. Als M. ooit vrijkomt, mag hij tien jaar lang geen motorrijtuig besturen.

Geweldige motorrijder

Na de uitspraak verdwijnen de nabestaanden naar een aparte ruimte, om bij te komen. Een tijd later komt Joke de Korte naar buiten en geeft ze een geïmproviseerde persconferentie.

‘Tot nu toe had ik geen traan gelaten in de rechtszaal’, zegt ze, terwijl vijf camera’s haar woorden vastleggen. ‘Vandaag vond ik het heel moeilijk.’ Gelukkig staat nu vast dat haar zoon niets fout heeft gedaan. ‘Wij hebben daar nooit aan getwijfeld, hij is een geweldige motorrijder. Maar het was fijn dat te horen.’

Ziet ze de uitspraak als genoegdoening? Met dat woord kan De Korte weinig. ‘We krijgen Arno nooit meer terug. Iemand zei vanmorgen tegen me: die chauffeur moet de doodstraf krijgen. Ik zei: nee, dan krijgt hij een injectie en is hij overal vanaf. Laat hem maar boeten. En goed ook.’