119 besmettingen in één Rotterdams stadsdeel, Amsterdam overweegt openbaren wijkcijfers

In een aantal winkelgebieden in Rotterdam is het verplicht niet-medische mondkapjes te dragen, van 6.00 uur tot 22.00 uur voor iedereen van 13 jaar en ouder. Beeld ANP

In het Rotterdamse stadsdeel Kralingen-Crooswijk telde de lokale GGD de afgelopen week 119 besmettingen. Daarmee was dit stadsdeel veruit het zwaarst getroffen in de havenstad, ook als je kijkt naar het aantal besmettingen per tienduizend inwoners. In Rotterdam Centrum zijn er deze week 47 besmettingen gemeld en in Feijenoord, met 20 duizend meer inwoners dan Kralingen-Crooswijk, 49.

Nu de coronabesmettingen weer oplopen neemt de behoefte naar gedetailleerde informatie sterk toe. GGD’s zoeken naar clusters van besmettingen om zo de uitbraak snel te temperen. Maar voor burgers is deze specifieke informatie niet beschikbaar. Zij zien alleen dat in Rotterdam, maar ook in Amsterdam de besmettingen oplopen. Maar waar de uitbraak is en welke wijken in de stad zijn getroffen, blijft ongewis.

Juist die vraag van burgers over in welke wijk de uitbraak plaatsvond was voor de gemeente Rotterdam reden om deze cijfers vrij te geven. Rotterdammers kunnen al een aantal weken het aantal besmettingen terugzien op stadsdeelniveau. Voor een eerlijke vergelijking laat de gemeente ook zien hoeveel besmettingen dat per inwoner zijn.

‘Door het vrijgeven van de cijfers kregen we direct veel minder vragen hierover’, zegt de GGD-woordvoerder. In de wijk Kralingen-Crooswijk neemt het aantal besmettingen de laatste weken het snelst toe. De GGD-woordvoerder vermoedt dat dit samenhangt met het grote aantal studenten in deze wijk: ‘Er zijn veel besmettingsclusters met kleine familiebijeenkomsten en feestjes.’

Het voorbeeld van Rotterdam krijgt niet automatisch navolging van de andere grote gemeenten, de 25 GGD’s mogen zelf bepalen of ze deze details willen verstrekken.

In Amsterdam zijn wijkcijfers nog niet beschikbaar voor het brede publiek, maar denken ze er wel over na om deze gegevens te gaan delen met de burgers. Aanstaande donderdag wordt in de veiligheidsregio besproken of het nuttig zou zijn om gegevens op stadsdeelniveau te publiceren, en hoe dat dan het beste kan.

‘Helemaal in het begin van de crisis hadden we wel data op stadsdeelniveau’, zegt de woordvoerder van de GGD Amsterdam, ‘maar op een gegeven moment zijn we gaan verwijzen naar het landelijke dashboard’. In welke stadsdelen en wijken van Amsterdam het aantal besmettingen nu het hardste stijgt, is dan ook niet bekend. ‘Maar we zien geen hele grote uitschieters’.

Burgemeester Aboutaleb praat de pers bij over de eerste dag van de mondkapjesplicht. Beeld ANP