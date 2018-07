11-jarig Nigeriaans tekenwonder maakt fotorealistisch portret voor bezoekende Macron

Kareem Waris Olamilekan (11) uit Lagos, Nigeria wil tussen de grote kunstenaars in de musea van de wereld hangen. En dat is minder onwaarschijnlijk dan het klinkt. De jonge Nigeriaan is iets van een wonderkind. Hij is het jongste lid van een groeiende Nigeriaanse kunstscene.

Sinds woensdag is zijn roem aanzienlijk gegroeid en wel met dank aan de Franse president Emmanuel Macron. Tijdens een officieel bezoek aan Nigeria werd Macron een goed gelijkend, getekend portret van hemzelf gepresenteerd, gemaakt door Olamilekan. ‘Zeer ontroerd, felicitaties aan deze jonge jongen!’, schreef Macron in het Engels op zijn Twitteraccount, begeleid door een filmpje van zijn ontmoeting met het tekenwonder. CNN schreef daarop over ‘de 11-jarige Nigeriaanse kunstenaar die president Macron ontroerde.’

Very touched, congratulations to this young boy! pic.twitter.com/hQd3ylxGnV Emmanuel Macron

De kleine schilder, die nauwelijks boven het canvas uitsteekt, maakte het portret in slechts twee uur tijd tijdens een expositie in de Nigeriaanse hoofdstad. Macron was daar om Afrikaanse kunst en cultuur te vieren. Het jongetje staat niet alleen in zijn voorliefde voor dit type schilderijen: Nigeria kent een levendige scene rondom hyperrealistische portretkunst, vaak in potlood of houtskool.

Twee jaar geleden verwierven de werken van Oresegun Olumide (37) uit Lagos, ook al wereldfaam. Zijn schilderijen zijn met het blote oog nauwelijks van foto’s te onderscheiden. Sinds Olumides werk viral ging, heeft een groeiend aantal jonge kunstenaars zich bij de kunstbeweging gevoegd. Sociale media, met Instagram voorop, bieden de jonge kunstenaars in Lagos een platform om de gesloten Nigeriaanse kunstwereld te omzeilen. Net als Olumide zijn veel van hen autodidact.

Olamilekan voegt zich bij die trend. Zijn Instagram-account telt ruim 40 duizend volgers. Eind juni maakte de BBC een profiel van de jonge schilder. Hij noemde toen Michelangelo en Stanley Arinze, ook een grote naam in het genre, als zijn voorbeelden. Onder zijn eigen werken is ‘Daily Bread’ favoriet, een zelfportret waarop de kunstenaar zwetend een lepel eten naar binnen werkt. ‘Je ziet de tranen en het zweet. Mijn familieleden werken hard voordat we eten in onze monden stoppen. Dat inspireert me.’

De Franse president is in Nigeria voor een tweedaags bezoek. De expositie vond plaats in de New Afrika Shrine, een concerthal en nachtclub opgericht door de legendarische popster en dissident Fela Kuti. De club gold in de jaren zeventig als een bolwerk voor critici van de militaire junta. In 1977 werd de hal in brand gestoken door soldaten van het Nigeriaanse leger. Beelden van een feestende en dansende Macron op deze historische locatie gingen ook de wereld over.