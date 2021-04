100 duizend klachten na BBC-uitzending: veel te veel aandacht voor dood prins Philip

Een BBC-voertuig rijdt Windsor Castle binnen. Zaterdag is hier de uitvaart van prins Philip. Beeld AP

Nog niet eerder in de geschiedenis van de Britse televisie werden zo veel klachten ingediend over een uitzending. Volgens de krant The Sun stond de teller op 100 duizend klachten, The Guardian telde er al 110.994. Het vorige record stamt uit 2005. De BBC-uitzending van een musical over de Amerikaanse talkshow van Jerry Springer, leidde toen tot 63 duizend klachten, vooral van christelijke kijkers.

Nu stoorde het een breder publiek dat het op zowel radio als televisie niet kon ontkomen aan programma’s over het leven van de prins, en de reacties op zijn overlijden. Wie het stoom uit de oren kwam over de berichtgeving van BBC One en zijn toevlucht zocht tot BBC Two, kwam bedrogen uit. Ook daar ging het over prins Philip en de rol die hij decennialang had gespeeld in het Britse koningshuis.

Aankondiging van de uitzending over prins Philip. Beeld BBC

Schrijver en voormalig Labour-parlementslid Chris Mullin hekelde in een tweet de in zijn ogen ‘Noord-Koreaanse-stijl’ van de berichtgeving van de Beep. Nieuwspresentator Simon McCoy, die vorige maand zijn vertrek aankondigde na zeventien jaar bij de BBC, prees de programma’s van zijn collega’s als ‘voorbeeldig’. Maar waarom op beide zenders, die volgens McCoy ook nog hetzelfde lieten zien? ‘Ik weet dat dit een grote gebeurtenis is’, twitterde McCoy. ‘Maar het publiek verdient toch een programmakeuze?’

Geen EastEnders en MasterChef

Trouwe BBC-kijkers moesten toezien hoe de soapserie EastEnders, al sinds 1985 te zien op BBC One, vrijdag sneuvelde. Ook de finale van publiekstrekker MasterChef moest wijken voor de prins Philip-programmering. Vergeleken met de vrijdag daarvoor keken dan ook aanzienlijk minder Britten naar beide BBC-zenders. Het teleurgestelde tv-publiek zocht hun toevlucht tot onder meer streamingdiensten.

De negatieve reacties waren zo massaal, dat de BBC besloot kijkers de gelegenheid te geven een klachtenformulier in te vullen. ‘We krijgen klachten over te veel berichtgeving op tv over de dood van prins Philip’, erkende de omroep op de website.

‘Waarom zet je het niet gewoon op één zender voor degenen die naar dat gedoe willen luisteren?’, aldus een van de klachten die The Guardian heeft ingezien. ‘Zodat de rest van ons een beetje muziek kan hebben.’

Columnist Dawn Foster kon het wel waarderen dat de BBC online een klachtenlijn opende. ‘Fantastisch’, twitterde ze. ‘Wat een geweldig land.’ De omroep zegt trots te zijn op de berichtgeving, maar wil niet bevestigen dat er zo veel klachten zijn ontvangen. Op donderdag zal het exacte aantal worden bekendgemaakt.