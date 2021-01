‘1-prik-vaccin’ Janssen blijkt 66 procent beschermend

Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

De effectiviteit is minder dan dat van de vaccins van Pfizer en Moderna, die allebei op papier voor ruim 90 procent effectief zijn. Maar het Janssen-vaccin heeft als groot voordeel dat het goedkoop is en dat één prik al voldoende is. Voor de andere toegelaten vaccins moet men na drie of vier weken terug voor een tweede dosis.

‘Ik vind toch dat de vlag uit mag’, zegt vaccinoloog Cécile van Els (RIVM, Universiteit Utrecht). ‘We hebben straks gewoon een vierde vaccin erbij dat effectief is en waarmee je tweederde van de ziektegevallen kunt voorkomen.’

Bovendien was er in de ingeënte groep na 28 dagen geen enkel sterfgeval of ziekenhuisopname meer: een teken dat het vaccin escalatie van de ziekte weet te voorkomen. ‘Als je mensen uit het ziekenhuis kunt houden en ernstige ziekte kunt voorkomen, zal dat de last van dit virus enorm verlichten’, aldus de Amerikaanse topinfectioloog Anthony Fauci vrijdag bij de bekendmaking van de resultaten.

Beter in VS

Het vaccin werkt opvallend beter in de VS (72 procent bescherming) dan in Zuid-Afrika (57 procent), blijkt uit de cijfers die Johnson & Johnson donderdag bekendmaakte. Verleidelijk om dat toe te schrijven aan het feit dat er in Zuid-Afrika een vermoedelijk besmettelijkere variant van het virus rondgaat.

Maar dat zou te kort door de bocht zijn, benadrukt Van Els: ‘Het kan. Maar wellicht is zo’n verschil ook gewoon verklaarbaar doordat dit heel andere populaties zijn, op een ander werelddeel, met een andere leeftijdsopbouw, verschillen in genetica en andere leefomstandigheden.’

Onderzoeksleider Mathai Mammen wijst erop dat het vaccin ook in Zuid-Afrika in elk geval de ernstige vormen van ziekte wist te voorkomen. ‘Dat vinden wij een van de meest opwindende resultaten’, aldus Mammen. Gedetailleerde cijfers wil het bedrijf overigens pas eind volgende week prijsgeven.

Pijler

Het Janssen-vaccin is een van de beoogde fundamenten onder de Nederlandse vaccinstrategie. 11,3 miljoen doses heeft Nederland in voorbestelling, waarvan de eerste 3 miljoen vanaf april worden verwacht.

De resultaten komen uit de eerste grote test van het vaccin, met één prik, op 45 duizend proefpersonen in de VS, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Daarnaast loopt er nog een onderzoek onder 30 duizend proefpersonen in onder meer de VS en Europa naar het effect van een dubbele dosering.

Hoewel 66 procent bescherming niet als bijster veel klinkt, is hoofdwetenschapper Anthony Fauci in zijn nopjes. ‘Als we niet al vaccins hadden gehad die 90 tot 95 procent effectiviteit hebben, hadden we gezegd: wat een buitengewoon resultaat’, aldus Fauci.

Extra voordeel is dat het vaccin net zo goed blijkt te werken voor ouderen en mensen met een onderliggende aandoening, aldus Mammen. Ook vonden de onderzoekers ‘hoopvolle signalen’ dat het vaccin het virus volledig weert. Bij andere vaccins is het nog denkbaar dat sommige gevaccineerden het virus nog wel kunnen doorgeven, zonder zelf ziek te worden.

Snel vaccineren

De Europese beoordeling van het vaccin voor markttoelating is al volop gaande en wordt naar verwachting ergens komende maanden afgerond. In de VS verwacht Johnson en Johnson dat het vaccin wellicht al in maart op de markt kan komen.

Tijdens een telefonische bijpraatsessie voor journalisten benadrukte Fauci hoe belangrijk het is om vooral zo snel mogelijk vaccins beschikbaar te hebben. ‘Dit virus zal blijven evolueren en muteren, dat staat vast. Daarom moeten we de voortplanting van het virus bij zoveel mogelijk mensen, zo snel we kunnen, tegengaan. En dat doe je door te vaccineren, zo snel als je kunt.’