1.600 van de 9.000 banen weg bij Tata Steel in IJmuiden

Woningen in IJmuiden met op de achtergrond de schoorstenen van Tata Steel. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

De plannen zijn maandag aan de vertegenwoordigers van de werknemers voorgelegd. Daarbij werd gesproken van maximaal 3.000 banen (voor tweederde naar kantoorbanen), zonder uitsplitsing naar landen. Maar het is duidelijk, zo zegt voorzitter Frits van Wieringen van de centrale ondernemingsraad (COR) van Tata Steel, dat IJmuiden voor de meerderheid opdraait.

‘En dat is voor ons volkomen onacceptabel’, voegt hij daaraan toe. ‘Misschien maken we nu een paar miljoen euro verlies in IJmuiden, maar het probleem ligt in Groot-Brittannië. Daar moet worden geïnvesteerd in de vernieuwing van het bedrijf. Als we volgende week met de Europese COR gaan praten met de directie van Tata Steel Europe zal het een harde confrontatie worden.’

De Indiase moedermaatschappij Tata wil dat de Europese staaltak in 2021 zijn eigen broek kan ophouden en zijn eigen schulden kan betalen. Dat betekent een ebitda (resultaat voor afschrijvingen, rentebetalingen en belastingen) van 750 miljoen pond (875 miljoen euro). Het ebitda in de eerste zes maanden van het huidige boekjaar was 31 miljoen pond.

Tata Steel spreekt zelf van een transformatieprogramma dat noodzakelijk is vanwege de marktomstandigheden en de daling van de winst. Oorzaken zijn de wereldwijde overcapaciteit, de dumping van staal en de stijgende kosten van emissierechten.

Hendrik Adam, bestuursvoorzitter van Tata Steel Europe, zei in een persbericht dat de transformatie moet leiden tot de opbouw van een financieel sterk en duurzaam bedrijf. Hij wil ook een betere samenwerking en snellere besluitvorming mogelijk maken. Volgens bronnen zou het daarbij gaan om de integratie van de Britse en Nederlandse organisaties, zodat Tata Steel Nederland zijn eigen directie en raad van commissarissen kwijtraakt.

FNV-bestuurder Aad in ’t Veld zegt dat zoiets niet gemakkelijk zal zijn. ‘Daar kunnen heel veel mensen een stokje voor steken. Niet alleen de commissarissen zelf, maar ook de COR.’ Hij zegt vooral teleurgesteld te zijn dat Tata wel zegt wat moet worden bespaard maar niet hoe het bedrijf kan worden verbeterd. ‘Hoe breng je het bedrijf qua kennis en kunde op het goede niveau?’

In een persbericht wordt gerept van het ‘optimaliseren van productieprocessen, ondersteund door de toepassing van big data en geavanceerde analyses’. In ‘t Veld: ‘Maar dat klinkt nogal vaag. Je wilt naar een duurzaam bedrijf, maar dan moet je wil investeren. En het is dan heel vreemd als je begint met het sluiten van de Hisarna-fabriek die de CO 2 -uitstoot moet terugbrengen.’