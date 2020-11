1.600 agenten ingezet tegen drie verdachten spectaculaire juwelenroof Dresden

De politieactie in Berlijn. Beeld Getty Images

In colonne trekken honderden politievoertuigen dinsdagochtend vroeg door de Berlijnse stadsdelen Kreuzberg en Neukölln. Aan boord zijn 1.640 agenten uit het hele land. In de lucht klinkt het nerveuze geroffel van helikopterwieken, op straathoeken staan ME’ers met gesloten vizier en automatische wapens. De megalomane politieactie houdt verband met de sensationele juwelendiefstal die eind vorig jaar plaatsvond in het Grünes Gewölbe, een museum voor historische kunstschatten in een slot in Dresden.

De politiemacht doorzoekt 18 woonhuizen, garageboxen en auto’s verspreid door de Duitse hoofdstad op zoek naar de daders. Drie jonge mannen, twintigers, worden gearresteerd. Alle drie de verdachten behoren tot de ‘Remmo-clan’, een criminele familiebende met wortels in Libanon.

De roof

Op de vroege maandagochtend van 25 november 2019 stichten de juwelenrovers brand in een elektriciteitshuisje in de buurt van het Residenzschloss in Dresden, waardoor de stroom in de wijde omgeving van het museum uitvalt, dus ook de meeste alarmsystemen. De daders trotseren de tralies, dringen het gebouw binnen en gaan naar de zaal waar collecties barokke sieraden van het inmiddels ter ziele gegane Saksische vorstenhuis Wettin zijn tentoongesteld.

De sensationele juwelendiefstal vond plaats in het Grünes Gewölbe, een museum voor historische kunstschatten in een slot in Dresden. Beeld AP

In deze, volgens medewerkers van het museum, goed beveiligde ruimte werken licht en alarm nog wel, op een noodaggregaat. Camerabeelden tonen hoe een gemaskerde man een bijl tevoorschijn haalt en vitrines aan gruzelementen slaat. Het was dus bepaald geen juwelenroof met fluwelen handschoenen. Der Spiegel schreef destijds: ze gingen eerder te werk als Bob der Baumeister (Bob de Bouwer) dan als Tom Cruise in Mission Impossible.

Effectief was het wel. Als 8 minuten later de eerste politieauto’s arriveren, zijn de daders en de juwelen van onschatbare waarde verdwenen. Onschatbaar is in dit geval letterlijk op te vatten, want experts vinden het lastig om een concreet bedrag te noemen. Het gaat om honderden miljoenen euro’s.

Het enige concrete houvast dat de politie van de deelstaat Saksen destijds heeft, zijn beelden van de wegrijdende vluchtauto, een zwarte Audi. Het voertuig wordt later uitgebrand aangetroffen in een ondergrondse garagebox elders in Dresden. Nog later zal blijken dat de daders een andere auto als taxi hebben vermomd (taxi’s hebben in Duitsland de teint van huidkleurige panty’s) en daarmee naar Berlijn zijn gereden. In deze taxi vond de politie onder andere de dna-sporen die tot de drie arrestaties leidden.

Bijl

Duitse media wijzen meteen na de diefstal op een overeenkomst met een andere kunstroof. In het Bode-Museum in Berlijn is in 2017 een 100 kilo zware gouden munt gestolen, op een manier die nog absurdistischer aandoet dan de actie in Dresden. Ook toen doorkliefden de daders de vitrine met een bijl, waarna ze de massief gouden plak op een karretje legden, naar een van te tevoren geforceerd raam van een kleedkamer voor personeel reden, met munt en al abseilden langs de muur, landden op een spoorbrug en de munt over de rails rolden naar de plek waar een vluchtauto klaarstond.

Beeld DPA

De munt is omgesmolten, maar de daders werden gevonden. De hoofddader, Wissam Rammo, werd veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf, maar dinsdag was hij een van de drie mannen die in Berlijn werd opgepakt voor betrokkenheid bij de juwelenroof in Dresden. Rammo was in hoger beroep gegaan en mocht de uitspraak in vrijheid afwachten. Toen het hoger beroep nietig werd verklaard, verzuimde justitie bovendien een opsporingsbevel uit te schrijven.

De andere gearresteerde mannen zijn neven van Wissam Remmo. Voor nog twee andere neven, een tweeling van 21, vaardigde de politie dinsdag een internationaal opsporingsbevel uit.

Clans in Berlijn

De familie Remmo leeft net als andere beruchte clans – zoals de Al-Zeins en de van oorsprong Palestijnse Abou-Chakers – van drugshandel, witwasserij via shishabars en avondwinkels, grootschalige zwendel met uitkeringen en het afpersen van lokale horecaondernemers. Ze wonen voornamelijk in Berlijn en in het Ruhrgebied. De families bestaan uit honderden leden en groeien door hun strikte beleid om binnen de familie te trouwen. De dagelijkse handel en wandel van de clans werd in 2017 opgetekend in de televisieserie Four Blocks, die volgens experts en politiemensen vrij dicht bij de realiteit komt.

De afgelopen jaren zijn de clans vooral in Berlijn steeds zichtbaarder geworden in het straatbeeld. De jongens uit de families rijden graag rond in nieuwe dure auto’s en bevoorraden soms op klaarlichte dag drugshandelaren in bepaalde parken, vaak vluchtelingen uit Afrikaanse landen. De Berlijnse politie, chronisch onderbezet en overwerkt, klaagde jarenlang dat ze weinig wettelijke middelen had om de clans aan te pakken.

Een vorig jaar doorgevoerde wetsverandering versterkte de positie van de politie en maakte het mogelijk dat de stad beslag kon leggen op tientallen panden van voornamelijk de Remmo-clan. Er bestaan vermoedens dat de opzichtige roofovervallen een soort van vergeldingsacties zijn.

Een van de gestolen sieraden op een archieffoto: de spullen zijn nog niet teruggevonden. Beeld AFP

En de juwelen zelf? Daarvan ontbrak dinsdag elk spoor. Eerder werd bekend dat een aantal stukken uit de collectie eerder via het dark web te koop zijn aangeboden in Israël. De verkopers vroegen 9 miljoen euro in bitcoins voor een aantal sieraden. Tijdens een persconferentie zei een woordvoerder van de Saksische politie er een hard hoofd in te hebben dat de juwelen een jaar na de roof nog worden teruggevonden. Maar hij eindigde met een Duits gezegde: ‘De hoop sterft als laatste.’