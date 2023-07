1.500 Twentefans kunnen ondanks rellen in Enschede mee naar Zweden, als ze maar niet herkenbaar zijn

Rellen op de tribune van de Grolsch Veste na de wedstrijd voor tegen Hammarby. Beeld ANP

Toch is het volgens algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente in principe veilig om de wedstrijd te bezoeken, schrijft hij aan de supporters. Wel adviseert hij, na gesprekken met Nederlandse en Zweedse autoriteiten, om enkele maatregelen te nemen.

Supporters mogen geen shirts van FC Twente dragen of zelfs maar rode kleding of accessoires. Bovendien moeten supporters grote groepen vermijden en zich niet gezamenlijk door de stad verplaatsen. Van der Kraan wijst erop dat Twente in Zweden weinig voor de fans kan betekenen: ‘Het bezoeken van een (Europese) uitwedstrijd van FC Twente gebeurt altijd op eigen verantwoordelijkheid.’

Na de rellen van afgelopen donderdag was het de vraag of Twente supporters mee zou nemen, uit vrees voor wraak van Hammarby-aanhangers. De rellen in de Grolsch Veste dienden zich al dagen aan, maar konden niet worden voorkomen. Op sociale media werden in aanloop naar de wedstrijd dreigende berichten geuit. Ook vermoedde de politie dat hooligans van beide clubs onderlinge vechtafspraken hadden gemaakt.

Om die reden gold een noodverordening. Supporters van Hammarby verbleven in Hengelo, om te voorkomen dat ze zich zouden mengen met Twentefans. Desondanks ging het aan het einde van de wedstrijd, die Twente met 1-0 won, mis op de tribune.

Twente vermoedt dat kaarten die voor zakenrelaties en sponsoren van Hammarby bedoeld waren, terecht zijn gekomen bij gewone supporters, die daarom op de hoofdtribune belandden in plaats van in het uitvak. Daar werden ze aangevallen door hooligans van Twente.

‘Inktzwarte avond’

Tijdens de wedstrijd hadden de Hammarby-aanhangers zich misdragen, zei Van der Kraan. Zo respecteerden ze de minuut stilte niet, die werd gehouden voor twee recent overleden oud-spelers van Twente. Daar zijn ze zowel door Twente als door het Hammarbybestuur tijdens de wedstrijd op aangesproken. Van der Kraan: ‘Deze provocaties mogen echter nooit een reden zijn dit vak aan te vallen.’

Ook buiten het stadion waren vechtpartijen. Er werden negen mensen gearresteerd. Een Zweedse supporter raakte gewond toen hij tijdens de vechtpartijen naar beneden viel. Van der Kraan sprak na afloop van een ‘inktzwarte avond’. De directeur van Hammarby kondigde aan dat de beveiliging bij de return zou worden opgeschaald. Die wedstrijd wordt komende donderdag gespeeld.