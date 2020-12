1.400 migranten dakloos door grote brand in tijdelijk opvangkamp in Bosnië

Grote rookwolken bij boven het Lipa-kamp. Beeld AP

Het zogenoemde Lipa-kamp dat in maart inderhaast werd opgetuigd om zwervende migranten in de noordwestelijke regio Krajina onder te brengen toen corona uitbrak, is niet geschikt voor de winter. De migranten leven in tenten zonder verwarming en met nauwelijks faciliteiten. De temperatuur kwam afgelopen weken al onder het vriespunt, waarop de waterleidingen en toiletten bevroren raakten en migranten hun behoeften in de omliggende bossen moesten doen.

In Bosnië zijn naar schatting zeker zevenduizend migranten gestrand die proberen Kroatië te bereiken en dan verder Europa in. Bosnië werd een populaire smokkelroute nadat de overige routes over de Balkan via Servië en Hongarije hermetisch werden afgesloten. Ook Kroatië houdt nu de grens dicht en duwt migranten steeds terug naar Bosnië. Ondanks deze zogenoemde pushbacks blijven migranten het toch nog vaak proberen omdat ze zeggen niets te verliezen te hebben. Onder migranten wordt het kostbare smokkelspel wel ‘the game‘ genoemd.

Slepend dossier

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Europese Unie dringen al langer vergeefs aan bij de Bosnische autoriteiten op een duurzame oplossing, maar politici in het etnische verdeelde land worden het niet eens over de locatie voor vluchtelingenopvang. De EU heeft eerder deze maand voorgesteld een oud kamp te openen, Bira, in de buurregio Bihać maar dat stuitte op verzet van de lokale oppositie. Om de autoriteiten verder onder druk te zetten kondigde IOM afgelopen week aan het kamp woensdag officieel ‘te sluiten’ en te stoppen met distributie van voedsel, kleding en andere voorzieningen.

De brand was woensdagmiddag onder controle, maar het kamp is grotendeels verwoest. ‘Voor zover we nu weten, heeft een groep voormalige bewoners drie tenten en containers in brand gestoken nadat de meeste migranten het kamp hadden verlaten’, zo zei Peter Van Der Auweraert van de Bosnische afdeling van de Internationale Organisatie voor Migratie op Twitter.

Wat er nu met de migranten gebeurt is onduidelijk. ‘Er is geen alternatieve locatie’, zo zei Van der Auweraert tegen persbureau AP. Sommige migranten proberen Kroatië te bereiken, anderen hebben aangegeven naar Sarajevo te gaan en een derde groep zou overwegen naar Bihac te gaan waar ze de winter in illegale kraakpanden hopen door te brengen.

Volgens Paola Lucchesi, oud-journalist en directeur van de hulporganisatie Centrum voor Duurzame Ontwikkeling ‘Una‘ (Centar za Odrzivi Razvoj “Una’’) stevent Bosnië af op een constitutionele crisis, zo zei ze in de Britse krant The Guardian. ‘Wat nu gebeurt in Bíhaç is een politieke crisis die al twee jaar aan het sudderen was en nu op uitbarsten staat.’

In september ging ook het beruchte kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in vlammen op. Ook die brand werd aangestoken door bewoners uit onvrede met de inhumane omstandigheden. Hierop raakten liefst 13 duizend migranten en vluchtelingen dakloos, waarvan veel gezinnen met kleine kinderen.