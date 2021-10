1,3 miljard vrijgemaakt voor compensatie kinderen en ex-partners van toeslagen-gedupeerden

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Toeslagen en Douane (D66) tijdens een commissiedebat over de hersteloperatie van de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Ook burgers die schade leden doordat de Belastingdienst onterecht andere toeslagen terugvorderde (zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget) krijgen een paar duizend euro schadevergoeding.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) heeft dat vrijdagmiddag bekendgemaakt. In totaal heeft het kabinet nu 5,3 miljard euro gereserveerd voor compensatie van Nederlanders die door de Belastingdienst gedupeerd zijn. Daar komt waarschijnlijk nog een flink bedrag bij. Het kabinet heeft bijvoorbeeld nog geen geld opzijgezet voor compensatieregelingen voor mensen die op een of meer zwarte lijsten van de Belastingdienst stonden.

De Tweede Kamer heeft aangedrongen op een speciale compensatieregeling voor ex-partners, omdat alleen de toeslagaanvrager aanspraak kan maken op de voornaamste compensatieregeling (waaronder een ‘basisbedrag’ van 30.000 euro). De toeslagpartner (meestal de andere ouder) wordt geacht mee te delen in die compensatieregeling. Als de ouders niet meer samen zijn, gebeurt dat niet altijd. De toeslagaanvrager is soms niet bereid de schadevergoeding met de ex te delen, terwijl die voormalige toeslagpartner destijds wel geholpen heeft met het aflossen van de belastingschuld of anderszins financieel heeft bijgedragen. Zo’n 7.000 tot 9.800 ex-partners komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Gemiddeld krijgen zij dan 60.000 tot 85.000 euro uitgekeerd.

Kinderen

Ook de kinderen van de gedupeerde ouders hebben vaak zwaar geleden onder de toeslagenaffaire. Hun ouders gingen gebukt onder stress en geldzorgen en konden hun kinderen daarom soms niet geven wat zij nodig hadden, zowel materieel als immaterieel. De Tweede Kamer vindt dat ook deze kinderen (van wie een deel inmiddels meerderjarig is) een tegemoetkoming verdienen. Ze krijgen – als ze dat willen – psychische hulp. Daarnaast krijgen ze nu ook een financieel steuntje in de rug van, afhankelijk van hun leeftijd, 2.000 tot 10.000 euro. Dat geld krijgen ze op een eigen bankrekening gestort. De nieuwe compensatieregeling is bedoeld voor ongeveer 95.000 kinderen.

Er zijn circa 22.000 gedupeerden van andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag. Zij krijgen gemiddeld 3.450 euro uitgekeerd. Van Huffelen verwacht de toegezegde vergoedingen ‘in de loop van 2022’ te kunnen uitkeren, waarbij de kinderen voorrang krijgen.