1.223 sterfgevallen ná het Pfizer-vaccin en wat er dan gebeurt in de wereld van de complotdenkers

Het was weer eens zover, dus stroomde mijn digitale postvak vol. ‘Schrijf hierover minstens een paginagroot objectief artikel’, maande een opgewonden lezer. ‘Zeer schokkend. We zullen je er wel spoedig over horen in de Volkskrant’, daagde een ander me uit.

Inzet van de commotie is een document dat dezer dagen als een lopend vuurtje rondgaat op internet, onder de naam de ‘Pfizer Papers’. Die ronkende naam zegt het al: hier is een pakket documenten waaraan een luchtje zit. Een stapel paperassen die iemand liever niet in de openbaarheid heeft.

Dat laatste klopt. De ‘Papers’ zijn vrijgegeven nadat een groep wetenschappers de Amerikaanse toezichthouder voor geneesmiddelen FDA juridisch de arm had omgedraaid: wij willen álles zien wat te maken heeft met de toelating van de coronavaccins. Waarna de FDA morrend liet weten dat het 55 jaar gaat duren om al die documenten te verwerken en vrij te geven.

Bominslag

Enfin, die ‘Pfizer Papers’ behoren tot de eerste lading. Wat meteen de aandacht trekt: een tabel, helemaal aan het begin van het document. ‘Fatal: 1.223’, staat daar, met zoveel woorden. Pardon? Duizend-tweehonderd-drieëntwintig sterfgevallen? Volgens het document zijn dit de mensen die overleden na inenting met het Pfizervaccin, alleen al in de eerste paar maanden.

‘Reusachtige wereldwijde BOMINSLAG’, werd dat op de radicaal-rechtse Amerikaanse complotdenkerssite Infowars. ‘Pfizerdocumenten stellen dat DUIZENDEN mensen in de eerste maand zijn vermoord door de prik!’ Van liefst 42 duizend bijwerkingen zou de farmaceut toen al weet hebben gehad, blijkens het document.

Nou ja, totdat je de moeite neemt om ook de rest van de ‘Pfizer Papers’ te lezen. Waar het hier om gaat, is een overzicht van álle denkbare meldingen van mogelijke bijwerkingen die bij de fabrikant zijn binnengekomen. Via artsen, van waakhonden zoals het Lareb in Nederland, maar ook gewoon van mensen die opbelden: moet u eens horen, ik kreeg het vaccin, en nu heb ik ineens oorsuizingen.

Rijp en groen door elkaar dus, verwar dit vooral niet met bijwerkingen, schrijft de fabrikant er in zoveel woorden bij. De lijst is alleen bedoeld voor ‘signaaldetectie’, zoals het document uitlegt, het op het spoor komen van misschien wel heel nieuwe bijwerkingen. Veruit de meeste gemelde bijwerkingen zijn dan ook overbekend: rillerigheid, hoofdpijn, moe, een stijve arm.

Overleden

Maar de ernstigere gevallen dan? Want die 1.223 sterfgevallen zijn er toch maar mooi. In de bizarre, gewiebelde wereld van de complotdenkers werd dit: ‘3 procent van de ingeënte mensen is aan het vaccin overleden!’ 1.223 is immers 3 procent van 42 duizend, nietwaar?

Het punt is, natuurlijk, dat mensen helaas nu eenmaal ook spontaan overlijden. Hoeveel mensen die eerste maanden wereldwijd precies het Pfizervaccin kregen, is onduidelijk, maar alleen al in Europa en de VS – waar wél cijfers van zijn – waren het er 6,8 miljoen. Even rekenen: op dat aantal zou je alleen al door het toeval verwachten dat er een slordige 17 duizend overlijden. En dan is de overlijdenskans in de ingeënte groep nog veel groter ook: de meeste landen begonnen immers met inenten bij de oudsten en meest kwetsbaren.

In het vrijgegeven document rekent Pfizer de meldingen losjes door. Om te constateren: wat we zien aan hartaanvallen, beroertes, embolieën en ander akeligs ligt geheel in lijn met wat je zou verwachten zónder vaccinaties. Niks aan de hand. Het is het gebruikelijke gezwaai van Magere Hein met zijn zeis maar.

Zoals Pfizer het droogjes opschrijft: ‘Beoordeling van de beschikbare gegevens bevestigt een gunstige risico-voordeelbalans voor het vaccin.’ Alweer zo’n zin die als een rode lap op de stier kan werken: ‘Wát? Meer dan duizend doden, en Pfizer noemt het gunstig???’

Blamage voor de Volkskrant

Want dat is natuurlijk het diepere probleem. Wie eenmaal vastzit in de ‘vaccins-kwaadaardig’-modus, vindt in zo’n document al snel bevestiging van zijn gelijk: een farmaceut die bijwerkingen probeert weg te moffelen, onder één hoedje speelt met de beoordelingsinstanties, en 1.223 doden best een redelijke prijs vindt.

Een paar lezers die ik erop wees dat gezondheidsproblemen ná vaccinatie niet hetzelfde zijn als gezondheidsproblemen dóór vaccinatie ontstaken in woede. ‘Wat een slap antwoord! Even een factcheckje gedaan en zie je wel dat het fake news is? Beschamend en een blamage voor de Volkskrant, alsof dat nog kan trouwens’, ging de één te keer. ‘Betaal ik via mijn abonnementsgeld deze verzameling vaccinatiepropagandisten?’, informeerde een ander.

Ziedaar de chantage van het populisme dat dezer dagen zo welig tiert. Als je er géén aandacht aan besteedt, ben je een wegkijker, een bange wezel die De Waarheid niet durft te benoemen. En als je het afpelt maar constateert dat er weinig aan de hand is, ben je een wegkijker, een bange wezel die De Waarheid niet durft te benoemen.

Best nog een ingewikkelde keuze, als u het mij vraagt.