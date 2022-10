1,2 miljoen herhaalprikken gezet, snelste begin van vaccinatieronde tegen corona

Een medewerker van de GGD in Zoetermeer zet een herhaalprik tegen het coronavirus. Beeld ANP

Bij de basisvaccinatie en de boosterprik was de animo voor een inenting groot, maar verliep het begin van de campagne traag. In de huidige ronde, ter voorbereiding op het najaar, zijn nu 1,2 miljoen doses toegediend. Bij de basisserie en boosterprik waren dat er na drie weken respectievelijk 200 en 730 duizend. Bij de eerste campagne was er een tekort aan vaccins, bij de boostercampagne werd lang gewacht op advies van de Gezondheidsraad.

Het is wel de vraag hoe ver de vaccinatiegraad, onder 60-plussers nu 23,4 procent, nog zal toenemen. Alle 60-plussers zijn al aan de beurt voor een afspraak. Bij een herhaalronde in het voorjaar kwam 54 procent van de 60-plussers opdagen. Veel minder dan bij de boosterprik. Daarvoor was de opkomst 85 procent.

Meer coronapatiënten in ziekenhuis, maar op de ic is het relatief rustig

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen week behoorlijk toegenomen. Woensdag lagen in de ziekenhuizen ruim 1.100 patiënten met een coronabesmetting, driehonderd meer dan een week eerder. De druk door covid-19 neemt gestaag toe sinds september, vooral op verpleegafdelingen. Woensdag lagen 48 personen aan de beademing. Tijdens de laatste grote piek, in december vorig jaar, waren dit er bijna 650. Ook de totale ziekenhuisbezetting is veel lager dan destijds. Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft relatief laag.

Doordat er nu veel minder wordt getest zijn besmettingscijfers moeilijk te vergelijken met die van eerdere golven. De groei van het aantal dagelijkse meldingen lijkt af te vlakken. Afgelopen week heeft het RIVM dagelijks 3.380 besmettingen gerapporteerd, 25 procent meer dan de week ervoor. Een week geleden bedroeg deze groei op weekbasis nog 55 procent.